Podaný radí zuřícímu Radovi: Měl by se kontrolovat. Ať to má aspoň formu

„Pojď sem! Já ti ji nakouřím, že se po...“ křičel Petr Rada během zápasu Pardubice – Jablonec směrem ke komusi na hlavní tribuně v Ďolíčku. Ve Vršovicích se sešlo několik okolností: návštěva na zápas podnájemníků bojujících o záchranu nebyla z nejvyšších, ze strmé tribuny je toho spousta slyšet a Petr Rada si ke svému projevu vybral místo blízko ruchového mikrofonu. A scéna byla na světě.

„Znám ho a je emotivní. Dává to hodně najevo a několik výstupů už měl. Někdy není jednoduché udržet emoce v sobě,“ připomněl ve Studiu iSport.cz Lukáš Jarolím v narážce na Radovy tiskovky či verbální konflikty s rozhodčími, trenéry soupeřů nebo zkrátka s kýmkoli, kdo mu v nesprávný okamžik přijde do zorného pole.

Sám 63letý bouřlivák často, už klidnějším hlasem říká, že jinačí už nebude. A že když se mu něco nelíbí, zkrátka to řekne. Jeho projevy ale nemusí respektovat všichni:

„Myslím, že by se trenér měl víc kontrolovat. Dokážu si představit, že to nenecháš být, ale mělo by to mít formu. Když fanoušci vidí, že na něco reaguješ, tak to stupňují,“ upozorňuje Jakub Podaný, který pod Radou v minulosti působil a velmi dobře zná také jak světlé, tak stinné stránky atmosféry ve Vršovicích.

Byť hromadné pokřiky aktéři na hřišti spíš nevnímají, může jejich pozornost zaujmout osobní útok. A právě to se zřejmě stalo Radovi. „Nechybělo moc a vylezl bych na tu tribunu a dostal by ji, protože to je kluk, kterému je dvacet let. A tyhlety chodí na fotbal, to ať se na mě nikdo nezlobí. Měli mě tam pustit, já bych si to s ním vyřídil. Může mi nadávat nebo mi říkat, že jsem blbej trenér, všechno, ale taková slova tam nepatří. Tohle je pro mě neakceptovatelné,“ vysvětloval už zklidněný trenér Jablonce na tiskové konferenci po zápase.

Severočeši si odvezli bod za remízu 1:1 a v lize nevyhráli už skoro dva měsíce. Zřejmě se jim tak nevyhne skupina o udržení a klidně i další dva zápasy v Ďolíčku.

