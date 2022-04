Univerzál Bartek na hrotu po letech: Jsem nachystaný. Klusáčkovi děkoval

Jako kdyby se vrátil v čase. David Bartek hrával útočníka na začátku ligové kariéry – a o víkendu si to zopakoval. Ve čtyřiatřiceti a už jako legenda Bohemians. „Chyběl tomu jen gól,“ vzpomíná na nedělní remízovou bitvu v Karviné (1:1). „Klokani“ zůstávají nebezpečně blízko nad hranou propasti: tři kola před koncem základní části jsou třetí od konce, což by po nadstavbě znamenalo baráž.

David Bartek, práce všeho druhu. Jestli hledáte spolehlivého univerzála, můžete ukázat právě na něj. „Kromě brankáře a stopera jsem hrál snad všude,“ usměje se jeden z lídrů Bohemians. V neděli se v Karviné vrátil do teenagerovských let a ligových začátků: obvyklý levý bek či záložník při personální nouzi nastoupil v útoku. „Byl to zajímavý záskok,“ poví srdcař Bartek, jenž za vršovický tým hraje už třetí dekádu.

Zajímavý a remízový záskok?

„Je pravda, že bod v naší situaci je nic moc, ale bereme ho daleko víc než kluci z poslední Karviné. Nesmazali nic z našeho náskoku. Ovšem my potřebujeme vyhrávat, jsme na barážové pozici. Máme jen jedno jarní vítězství, což je hodně málo.“

DAVID BARTEK Narozen: 13. února 1988 (34 let) Výška/váha: 177 cm/70 kg Pozice: záložník Klub: Bohemians 1905 Kariéra: Bohemians 1905 (od 1993), Kladno (hostování, 2009) Ligová bilance: 294 zápasů/25 gólů Zajímavosti: je nejlepším střelcem Bohemians 1905 v samostatné české lize (24 gólů) a v historickém pořadí prvoligových zápasů za Bohemians je třetí za Josefem Jindřiškem a Zdeňkem Prokešem (282)

Jak se vám v útoku hrálo?

„Vrátil jsem se tam, kde jsem hrával jako mladej. Pomohlo mi, že jsem v útoku nastoupil už během reprezentační přestávky v přáteláku v Plzni a pak na chvilku v béčku. Osahal jsem si to i v tréninku a byl jsem připravený. Limituje mě výška a v mém věku i rychlost, ale snažím se to nahradit zkušeností. Ke stoprocentní spokojenosti mi chyběl jen gól.“

Zmínil jste, že jste v útoku hrával už jako zelenáč. S trochou nadsázky, nepřipadáte si teď o dost mladší?

„Kdepak, věk mi spíš pomáhá. Když jsem byl mladý, spoustu situací jsem neřešil tak, jak bych měl. Dneska už jsem na tom líp: dokážu si vybrat správný prostor, zakryju si balon a sklepávám míče pro ostatní. Mám za sebou skoro tři sta ligových zápasů, což se hodí.“

Překvapilo vás, když trenér Jaroslav Veselý představil svůj plán s vámi v útoku?

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem nebyl překvapený. Bavil jsem se o tom i s koučem béčka Slezákem, který dobře pamatuje časy, kdy jsem ještě hrál v útoku. Vlastně nevím, jestli si na to dokázali vzpomenout i fanoušci, je to vážně celkem dávno. Přes deset let určitě.“

Mimochodem, byla to pro vás jen jednozápasová epizoda, nebo budete nahoře hrát dál?

„Je potřeba říct, že mě do útoku poslala souhra okolností. Kdyby byli naši dva nejlepší střelci David Puškáč s Honzou Chramostou fit, asi bych tam nebyl. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál a jak rychle se kluci uzdraví. Snad jsem se v útoku osvědčil, a kdyby bylo potřeba, zase budu nachystaný. Pokaždé hraju tam, kde mě tým nejvíc potřebuje.“

Zatím vás nepotřeboval jen jako brankáře a stopera, viďte?

„Gólmana jsem si chtěl zkusit už jako kluk. Jenže jsem byl malej a stavěli mě výš. Třeba se mi poštěstí někdy při vyloučení brankáře, ale nechci to přivolávat.“ (usmívá se)

Během reprezentační pauzy se u vás měnili trenéři: jak jste prožíval konec Luďka Klusáčka a povýšení jeho asistenta Veselého?

„S Martinem Dostálem studujeme trenérské áčko a tři dny jsme byli pryč, takže jsme panu Klusáčkovi jen volali a za všechno mu poděkovali. Víte, u nás není problém v trenérovi, ale v hráčích. Bohužel nehrajeme to, na co máme. Můžeme mít jakéhokoli kouče, jenže pokud budeme dál kupit chyby a ztrácet body, neposuneme se.“

Hluboká sebereflexe.

„Posun asistenta byl z mého pohledu vhodná volba. Blíží se konec základní části – a kdyby k nám měl přijít někdo zvenku, neměl by moc času důkladně poznat tým. Pan Veselý nás dobře zná a my jeho, snad Bohemku společně zvedneme.“

Práce máte před sebou spoustu, potřebujete se dostat z barážového pásma. Utěšují vás minimální bodové rozdíly?

„Tabulka je tak vyrovnaná, že stačí jednou nebo dvakrát vyhrát, a jste výš. Musíme s tím začít co nejdřív. Vím, o čem mluvím, mám za sebou dva sestupy. Musíme být připravení i na to, že se může rozhodovat až v posledním kole jako v roce 2019. Tenkrát jsme s Opavou prohrávali, ale na poslední chvíli nás zachránil gól kapitána Pepy Jindřiška. Tomuhle scénáři se letos pořád ještě můžeme vyhnout, ovšem moc času nám už nezbývá.“