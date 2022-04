Boss Baníku o zájmu ze Slavie i cílech. Je 4. místo ambice, nebo povinnost?

Trenér Baníku Ondřej Smetana poprvé zažívá týden, kdy chystá tým na zápas po dvou ligových porážkách v řadě (Karviná 1:3, Sparta 1:2). Zítra (16.00) přivítá Ostrava doma Hradec Králové, který na podzim ani jednou neporazila. V MOL Cupu prohrála 1:2, ve F:L remizovala 1:1. FCB již nutně musí brát tři body, jinak bude na Bazalech dusno. Ještě předtím přinášíme to nejzajímavější z podcastu Fortuna Bar s Václavem Brabcem (56), majitelem Slezanů.

Zájem o Almásiho a Kaloče Václav Brabec: „V zimě jsme měli tři zajímavé nabídky na hráče, asi by to byly rekordy, kdy odcházeli hráči z jednoho českého klubu do druhého. Sor šel do Slavie, ale byla ještě velmi zajímavá nabídka na Almásiho a na Kaloče. Chceme se držet nahoře, proto jsme je nepustili. Ale ani nechtěli odcházet.“ názor Sportu: Kanonýra Almásiho chtěli rovněž v Edenu, na kapitána jednadvacítky Kaloče se vyptávala Legia Varšava a bundesligový klub. Odmítnutí nabídek bylo vzhledem k ambicím sympatické, ale bez evropských pohárů se hráčům v Ostravě dlouhodobě chtít zůstávat nebude. Baník - Karviná: Almási nedal hlavou Bajzovi šanci, 1:3 Adam Hložek srovnal proti Baníku







13 zobrazit galerii

Za Spartou, Slavií a Plzní Václav Brabec: „Snad široká veřejnost vnímá Baník jako dobrou adresu. Když čtu fotbalovou mapu, výsledky za poslední tři roky jsou takové, že bychom měli hrát minimálně ve skupině o titul. I platově se řadíme do finálové šestky. Sparta a Slavia jsou dva velkokluby, Plzeň se drží deset let na špici. A na čtvrté místo se chceme stabilně zařadit my. Tím nechci říct, že nechceme skončit druzí nebo třetí.“ názor Sportu: Vzhledem k podmínkám, které v Baníku panují, půlmiliardě, kterou Brabec do klubu investoval, a různým problémům konkurentů by čtvrtá příčka měla být absolutní povinností. Jenže ve fotbale stále rozhoduje kvalita hráčů, trenérů v kamrlících i funkcionářů v kancelářích. Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec • Foto Barbora Reichová (Sport)

Vrbovi držím palce Václav Brabec: „Osobně jsem před rokem nevěděl, kterého jiného trenéra sehnat za tehdy zaskakujícího Ondru Smetanu. Pavel Vrba byl už ve Spartě a kdo jiný? A ještě se vztahem k Baníku? Pavel má srdíčko baníkovské, to vím na sto procent, protože se s ním scházím a bavím. Ale teď je ve Spartě a má úkol vyhrát titul. Uvidí se, jestli se mu to podaří. Držím mu palce, protože je to baníkovec.“ názor Sportu: Boss z Kroměříže Pavlu Vrbovi na Letné úspěch upřímně přeje, neboť jsou přátelé. Zároveň jde o schizofrenní situaci, protože jak je z Brabcových úst poněkolikáté slyšet, přerovský rodák by byl pro něj ideálním koučem pro Baník. Což se s pokračováním ve Spartě neslučuje. SESTŘIH: Sparta - Baník 2:1. Tlak na vedoucí duo. Obrat v první půli nastartoval Hložek Pavel Vrba při zápase s Baníkem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Těší mě góly Václav Brabec: „Dáváme hodně gólů, nejvíc za deset let. Nejen mě, ale i fanoušky těší, že to tak je. Snad se jim fotbal líbí. Mně ano, byť pokaždé není kombinačně krásný. Někdy je to bitva o udržení výsledku, ale pro mě jsou strašně důležité tři body.“ názor Sportu: S 52 nastřílenými brankami je Baník v tomto ohledu třetí za Slavií a Spartou. Všechna čest. Problémem je 37 inkasovaných gólů, což Slezany řadí až na sedmou příčku.