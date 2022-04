Vašulína chtěla „půlka“ ligy. Horké zboží se zadrhlo. Proč paběrkuje?

Poptávala se Plzeň, a to delší dobu. Interes projevil rovněž tuze zabezpečený Baník Ostrava. Nejvíce si však dělala zálusk na Daniela Vašulína, třiadvacetiletého dlouhána z útoku Hradce Králové, Mladá Boleslav.

Po odchodu Daniela Fily do Slavie, Václava Kadlece do Jablonce, zranění matadora Milana Škody nebylo divu. Hradečtí však stále ještě mladíka, který na podzim zaujal výkony i třemi brankami, nepustili. „V tuto chvíli nechceme oslabovat mužstvo,“ vysvětloval před pár týdny sportovní ředitel Jiří Sabou.

Šlo však spíše o peníze. Boleslav údajně hodila do placu nějakých 7,5 milionu, poté nabídku navýšila na deset. Hradečtí měli jiné představy, mluvilo se až o necelých 14,5 milionech korun. Samozřejmě, promítl se do toho i fakt, že Boleslavští vedle Fily v zimě prodali do Slavie beka Davida Juráska. Za dva zelenáče inkasovali 53 milionů. Proto Hradec - a to celkem logicky - přitlačil na ceně.

Obchod ztroskotal, dolů však šla i Vašulínova forma. Naposledy zaválel ve čtvrtfinále poháru v půlce března. Duel s Bohemians rozhodl v prodloužení. Poté ještě dvakrát naskočil v základní sestavě, ale nyní už čtyřikrát v řadě šel do utkání ve druhé půli.

„Váša měl na začátku sezony velmi dobrou formu,“ připomíná podzim, kdy na sebe forvard upoutal pozornost, Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Miroslava Koubka. „Ale v poslední době přišla změna systému, přešli jsme na dva útočníky, on nám dostřídává,“ vysvětlil někdejší kouč Teplic. Herní vytížení nemá Vašulín opravdu bůhvíjaké: Za čtyři utkání nastřádal nicotných 52 minut.

Přednost dostávají rychlík Filip Kubala a odstavenému hráči podobný Petr Rybička, jenž stejně jako Vašulín přišel do Hradce z druholigové Chrudimi. „Váša z toho vypadl, ale pořád je právoplatným členem kádru,“ podotkl Hejkal. „Jsme si jistí, že jeho čas zase přijde a čeká ho velká budoucnost.“

Hradec Králové - Bohemians: Vašulín hlavou otočil skóre, 2:1