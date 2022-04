Bílek: Vypadalo to, že roh neměl být... Jsme zklamaní, Slavia neklopýtne

Zklamaní z toho důvodu, že roh, ze kterého Sigma vstřelila gól, se po Růskově dotyku zřejmě neměl kopat? Hodně jste se rozčilovali...

„Vypadalo to, že roh neměl být. Rozhodnutí se nám nelíbilo.“

A výkon?

„Myslím, že jsme to herně zvládli slušně, ale nejsme spokojení. Dobře jsme kombinovali, soupeř poctivě bránil, nebylo to jednoduché. Olomouc je doma nepříjemná, ale i tak jsme si vytvořili tlak a šance. Chorý měl dát na 2:0, pak už by to bylo jednodušší dotáhnout to ke třem bodům.“

Které by vám i po víkendu zajistily první místo...

„Ano. Přijeli jsme sem s tím, že chceme zůstat po tomto kole na prvním místě, což nám s jistotou zaručovala jen výhra. Lze předpokládat, že Slavia doma s Pardubicemi asi neklopýtne.“

Proč jste od začátku vsadil na dva hroty?

„V minulých zápasech jsme tak dohrávali, osvědčilo se nám to. Tentokrát jsme je dali spolu hned i vzhledem k různým karetním trestům. A myslím, že to zvládli dobře. Tomáš si už dlouho říkal o šanci, jen škoda, že neproměnil šance.“

Tímto tahem však ztrácíte sílu na lavičce.

„Vždycky jsme těžili z toho, že jsme k tomu kroku sáhli až v závěru zápasu. Teď jsme se rozhodli jinak a je pravda, že když jednoho z nich vystřídáte, už nemáme typologicky takového hráče. Šel tam Trusa, je brejkový, rychlý, má dobré zakončení. Bohužel se do něj nedostal.“

Překvapil vás suverénní Eduardo Santos?

„Nepřekvapil, protože už v Karviné hrál velmi dobře. Když sem přišel, měl výpadek, doháněl fyzické manko, ale během měsíce se dal do kupy. Je mu jedno, jestli hraje krajního obránce, nebo na svém původním postu stopera.“

Zatlačíte na vedení, aby ho z Karviné vykoupilo?

„Teď to řešit nebudeme, má za sebou zatím jen tři zápasy. Zapadl však dobře a toto utkání odehrál skvěle.“

Zaspal však u Růskově gólu, že?

„To je pravda, bohužel byl u klíčového momentu celého utkání. Nedostali jsme se na přední tyč a pak nepokryli hráče vzadu.“