Růsek: Snad nás to povzbudí. A gólový roh? Stojím si za tím, že byl

Jediná střela na bránu stačila na bod. Berete jej?

„Určitě. Začátek jsme nechytili, Plzeň nás přehrávala, byla nebezpečná. Neměla sice stoprocentní šance, ale Chorý s Beauguelem uhrávali hodně balonů. Nepříjemné byly i auty. Do gólu byla Plzeň lepší, pak jako by z nás spadl tlak a hráli jsme aktivně. Dobře jsme kombinovali, vyšel nám signál z rohu.“

Trénovali jste ho v týdnu, viďte?

„Celý týden. (úsměv) I v prvním poločase tam jednou prošel balon, ale vyšlo to až v tom druhém. Hubňa to skvěle protečoval, za to mu děkuju.“

Měl se však roh vůbec kopat? Podle opakovaných záběrů to vypadalo, že jste se míče jako poslední dotkl vy.

„Stojím si za tím, že to roh byl. Bavil jsem se i s Alešem Čermákem, který mi říkal, ať jsem v klidu, že nebude nic argumentovat rozhodčímu. Za mě opravdu roh.“

Kouč Jílek přiznal, že ho Plzeň překvapila nasazením obou vysokých hrotů. Jaké to bylo?

„Myslel jsem si, že bychom ve středu hřiště mohli mít více prostoru, když proti nám byli pouze Kalvach s Čermákem. Ale moc se nám to nedařilo. Jejich útočníci nám dobře zavírali stopery, rozehrávka nám vázla.“

A Brazilec Santos působil jako skála, že?

„Už v poločase jsme se bavili s Mojou (Chytilem). Říkali jsme si, že rychlostně a soubojově jsem na takového hráče asi ještě nehrál. Strašně se mi líbil.“

U gólu jste se mu však pohotově odpoutal...

„Těžko říct, jestli trochu zaspal nebo nebyl tak poctivý zrovna. Nevím, ale díky bohu za to.“

Dvě remízy s Plzní musí potěšit.

„Asi ano, snad nás to povzbudí, ale měli bychom mít více než jednu střelu na bránu. Zapracovat je třeba i na rozehrávce. Ne že bychom neměli sebevědomí, ale někdy nakopáváme až moc a vypadáme vpředu s Mojou hodně odříznutí.“