SESTŘIHY: Plzeň ztratila a může přijít o první místo, Slovácko zpět na vlně

Dvě kola před koncem základní části se fotbalová FORTUNA:LIGA může dočkat nového vedoucího týmu. Dosud vedoucí Plzeň ve 28. kole zaváhala v Olomouci (1:1) a druhá Slavia už si brousí zuby, jak se po nedělním duelu s Pardubicemi vyšvihne zpět do čela tabulky. Na trochu klopotný start do jara zapomíná Slovácko, které přejelo poslední Karvinou 3:1 a zajistilo si čtvrté místo. Liberec nevyužil šanci aspoň na čas poskočit do první šestky, když na Bohemians remizoval 0:0. Podívejte se na sestřihy dosavadních zápasů 28. kola!