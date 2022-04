Hradecký Leibl: Opravdu jsme zachránění? Super, ale koukáme výš

Je to tak?

„Je, hodnotím to kladně. Když jedete na Baník, jste rádi za každý bod. Musím říct, že se nám to povedlo, odjíždíme se vztyčenou hlavou. Nepředvedli jsme žádný špatný výkon, naopak se na to dalo koukat. Bohužel jsme nevyřešili některé útočné situace, ale známe sílu Baníku. Odskákali jsme to, odbránili, Víza (Patrik Vízek) nás podržel. Takže odjíždíme spokojeni s bodem. I proto, že se furt držíme v první skupině.“

Navíc jste se definitivně zachránili.

„Opravdu? Abych řekl pravdu, tak to od vás slyším poprvé. (úsměv) Je to super, ale koukáme před sebe. Bylo by špatné, kdybychom žili jen ze záchrany. Jdeme zápas od zápasu, uvidíme, co to přinese.“

Hodně jste si v Ostravě zaútočil, viďte?

„Docela ano, ale třeba první centr mi absolutně nevyšel. To byla svíčka... Pak mi to Radič (Jakub Rada) krásně přistrčil, dobře jsem naběhl, ale bohužel nikdo z kluků na balon nedosáhl. Mejdr zavíral zadní tyč, ale nestihl to.“

Baník - Hradec Králové: Nebezpečný Leiblův centr! Ale nedokázal ho nikdo dopravit do sítě

Jak se bránil Ladislav Almási?

„Bylo to náročné, je to kvalitní útočník, v české lize top. Připravovali jsme se poctivě, i pohár jsme odehráli adekvátně. Už tehdy jsme ho ubránili, asi máme recept.“

Na celý Baník, ne? Tři zápasy v sezoně: jedna výhra, dvě remízy a pokaždé jste byli lepší.

„Tady bych o receptu asi nemluvil, ale proti špičce se vám hraje vždycky líp. Někteří hrajeme první sezonu v lize a užíváme si to. Je nádhera hrát na Baníku, kde přijde pět tisíc lidí a hlasitě fandí. Fantazie.“

Body jsou odměnou za vaši tvrdou práci, málokdo vydrží takhle organizovaně presovat devadesát minut.

„Je to hodně náročné, ale směřovali jsme k tomu už v létě, když trenér přišel. Začali jsme to praktikovat, v zimě to ještě vyladili a teď se to projevuje.“