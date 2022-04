Provod: Hecovali jsme se, že jde o titulový zápas. Góly jsou bonus

Jak se cítíte vy osobně? Po návratu po zranění se zdá, že jste do toho ladně naskočil.

„Fyzicky to pořád není stoprocentní, a na hřišti to člověk po tom zranění vnímá trochu jinak, je určitě trochu klidnější, bere to prostě jinak… Jsem rád, jak se cítím, koleno je nadstandardní, je to lepší, než jsem čekal. Zápas od zápasu se cítím líp, jsem rád, že jsem zase na hřišti a dělám, co mě baví. Deset měsíců jsem byl jen zavřený v posilovně a šlapal na kole. Užívám si, že jsem zase s klukama.“

Poprvé jste v seniorské kariéře dal dva góly v jednom utkání, myslel jste na hattrick?

„Jasně, po těch dvou gólech jsem měl na konci od Ševy dobrou přihrávku, měl jsem si to líp připravit, nebo střílet hned… Hráč vždycky myslí na hattrick, když dá dva góly, je to milník, který se nepoštěstí každému. Škoda, ale zase mám za čím se hnát a o co bojovat.“

Na penaltu jste měl namířeno rovnou?

„Trénuju to s Alešem Mandousem každý den, tak jsme se smáli, že v tom musíme pokračovat, když to takhle vyšlo. Byl jsem určený, ale před penaltou jsem se ptal Ondry Lingra, jestli nechce kopat on, protože bojuje o krále střelců. Ale nechal to na mně.“

Slavia - Pardubice: Provod poslal Letáčka na druhou stranu a poslal sešívané do vedení! 1:0

Jaké bylo se trefit po tak dlouhé době? Je to víc než třináct měsíců od vašeho posledního gólu za Slavii – na Leicesteru loni v únoru. Před zraněním jste se ještě stihl trefit za reprezentaci proti Belgii.

„Jsem za to strašně rád, ale hlavní pro mě je, že jsme se posunuli v tabulce. Jsem taky rád na hřišti. To, že dám góly, je bonus.“

Co s vámi před utkáním dělalo, že Plzeň ztratila v Olomouci?

„Zápas jsme sledovali, řeknu tady tu frázi, že se soustředíme sami na sebe, ale ten zápas jsme viděli, a když Plzeň ztratila, tak to pro nás byla ohromná motivace, bylo to dobře i před tímhle zápasem, aby se nic nepodcenilo. Hecovali jsme se před utkáním, že je to titulový zápas, že je důležité, abychom to zvládli. Myslím, že i na hřišti bylo vidět, že jsme koncentrovaní.“

Jak tu přetahovanou vůbec prožíváte, je to zábavnější?

„Nám asi nejde úplně o zábavu, musím říct. (smích) Určitě je pohodlnější, když máme šesti, devíti, dvanáctibodový náskok, pak může být hráč v klidu, když se ztratí. Ne že se nic neděje, ale nehoří to jako teď. Ale tohle je zase důležité pro atraktivitu soutěže a klobouk dolů před Plzní, z čeho se vyhrabala, kam to dotáhla. Bude to boj do posledního kola a já jsem přesvědčený, že to zvládneme.“

Teď k Evropě, Slavii čeká ve čtvrtek odveta čtvrtfinále Konferenční ligy, další dlouhá jízda, vy ale nemůžete hrát. Jak to zvládáte?

„Člověka to mrzí, už jsem ty zápasy hrál a vím, co to obnáší, že je to krásné na těch všech stadionech. Na Feyenoordu teď byla neuvěřitelná kulisa, tempo… Jsem rád, že to takhle klukům jde i beze mě a že je Slavia úspěšná, to je to hlavní, o co nám jde.“

Slavia - Pardubice: Nádherná akce domácích, Provod po Filově patičce zvyšuje na 2:0!