Liga očima fanoušků: Sparta v lázeňském, na Baník se nedalo dívat

V uplynulém kole fotbalové FORTUNA:LIGY uspěli pražské celky - Slavia si doma hladce poradila s Pardubicemi (4:0), Sparta uspěla v Teplicích (3:0). Přesto nebyl výkon letenského soubru zejména v první půli ideální. Naopak ztratila Plzeň remízou 1:1 v Olomouci, Baník po remíze s Hradcem (0:0) odvolal trenéra Smetanu. A jak výkon svých klubů viděli fanoušci? Odpovídají v tradiční rubrice deníku Sport.

SLAVIA PRAHA: Odveta s lepšími vyhlídkami Slavia se nejprve vydala do Rotterdamu na Konferenční ligu a nutno podotknout, že větší část fanoušků nevěřila v dobrý výsledek. Navíc se jednalo o opakovaný výjezd, proto se mnoho z nich na zápas ani nevydalo. Ti, co přijeli, si zaslouží pochvalu. Příznivci Feyenoordu, na kterých bylo od začátku vidět, že očekávali lehké vítězství, sice uměli rozezpívat celý stadion, ale těch tichých chvil měli více než dost. O to víc byli slyšet neúnavní sešívaní. Výsledek byl překvapivý, a o to sladší, že došlo k vyrovnání až na úplném konci utkání. Zdravotně a karetně zdecimovaná skupina našich fotbalistů pod trenérským týmem Jindřicha Trpišovského ukázala, že Slavii není radno podceňovat. Čtvrteční odveta v Edenu bude o to zajímavější. Díky výsledku 3:3 došlo k raketovému vyprodání zápasu. Vcelku lehké vítězství výrazně obměněné slávistické sestavy v následujícím duelu s Pardubicemi dává zase o trochu lepší vyhlídky. Uvidíme, co rychlý Sor či neskutečný Ibra opět ukážou. DAVID OCETNÍK. 44 LET, AREA 114

SPARTA PRAHA: První půle až moc v lázeňském tempu Zejména na začátku nebylo v Teplicích poznat, kdo je favoritem, soupeř byl lepší. Borci typu Vondráška se mi líbí – srdcař až na půdu, který neuhne. Šlo tedy o to přetrpět prvních dvacet minut. Vybavily se mi poločasové rozcvičky hráčů připravených na střídání, kdy báčko střídají prsíčka, ramínko, patička, hlavička, prostě Brazílie. Na place však nejsou schopni přihrát si na pár metrů! Vím, že v zápase je to jiné, pod tlakem, ale přece jenom, nechtělo by to trochu víc umu než silových soubojů? I toto měl asi na mysli portugalský návrh, aby se utkání hrála na 60 minut čistého času, protože teď je to mnohdy lehce nad 50. Naštěstí má zápas dva poločasy, z nichž zejména ten druhý umíme velmi dobře využít. Čvančara také typickými doťukávačkami položil základ k výhře. Nacvičené signály při standardkách zaslouží ocenění. Těší snížení náskoku Plzně, v závěru nás ještě čeká pěkná tlačenice. Musíme bodovat a také mít zajištěny posily. Nesmí se opakovat to, že ty nejlepší z celé republiky nám vyfoukne soupeř z nejnemilejších. MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE

VIKTORIA PLZEŇ: Na titul má každý ze tří favoritů Tak jo, jednou to přijít muselo. Po třetí remíze v řadě jsme to slávistům nabídli jako na zlatém podnose. Přitom hra nebyla vůbec špatná, pan Bílek opět drobet přeskupil řady, do útoku šli oba habáni a v první půli jsme Olomouc přehrávali jako z partesu. Pardon, až tak asi do 60. minuty. Šancí bylo dost, koukat se na to dalo, jen víc branek chybělo. Pak se jednou zaspí v obraně a je z toho problém. Nic, do nadstavby zřejmě půjdeme z druhého místa, ale kdo získá titul, to si netipnu. Může to být fakt kdokoliv ze tří... A to jsme všichni Spartu před jarem odepsali. Je vidět, že tam pan Vrba asi udělal pořádek. U nás mě fakt mile překvapuje Santos – to je hráč, který to má v noze i hlavě a nebojí se toho. V hledišti milé překvapení z našeho počtu cca 100 lidí, a i v Olomouci se to obešlo bez zbytečné buzerace, za což dávám palec nahoru. Nebývalo to zvykem. Tak v neděli s Baníkem. Rád bych viděl plný kotel na obou stranách, a hlavně pěkný fotbal s hromadou branek. Čest královně Viktorce, celý COVID už je snad z Čech pryč. A vláda? Ještě má čas... KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE

BANÍK OSTRAVA: Ať Galásek zůstane delší dobu Po každém zápase Baníku se snažím i přes sebehorší výkon týmu něco pozitivního najít. Proti Hradci jsem ovšem bohužel nic nenašel. Na fotbal se jednoduše nedalo dívat, mančaft byl bez šťávy, jakéhokoliv zápalu nebo nasazení. Hráli jsme nakopávanou dopředu na Almásiho, který nedostal snad jediný kloudný míč do nohy nebo jediný centr do šestnáctky, aby mohl zakončit. Byl to z naší strany hodně bídný fotbal a byli jsme paradoxně rádi za bod. Trenér Ondřej Smetana byl nakonec odvolán. Výsledky a zejména výkony šly poslední dobou strmě dolů a zřejmě nebylo jiného řešení. Věřím, že Tomáš Galásek tým pozvedne a zůstane jako hlavní trenér delší dobu. Nicméně mám pocit, a asi to nebude jen pocit, že jsme opět ztratili další rok. Hlavně zimní odchody a příchozí, podle mě nekoncepční hostovačky, s kvalitou kádru zamávaly. Pořád se nemůžeme dostat výše než na páté místo (minimálně před Slováckem bychom být měli). Mění se trenéři, hráči. Je otázkou, jestli fakt nedat šanci některým odchovancům. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE