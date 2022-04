Budějovická posila musí do Ghany. Konda řeší víza, vrátí se po sezoně

Fotbalistům Českých Budějovic už v závěru sezony nepomůže obránce Ishaku Konda. Ghanskému stoperovi vypršela platnost krátkodobého víza a ve své vlasti si musí vyřídit dlouhodobé. Konda by se ale do Dynama měl v létě vrátit, protože na něj klub uplatnil opci. Jihočeši o tom informovali na svých webových stránkách.

Dvaadvacetiletý Konda přišel do Českých Budějovic začátkem února na hostování z ghanského druholigového celku Asokwa Deportivo. V české nejvyšší soutěži zasáhl do čtyř utkání a za výkony byl chválen.

„Máme zájem o jeho další pokračování a uplatnili jsme opci. Vše je odvislé od vyřízení vízové povinnosti na příští sezonu. Uvidíme, jak dlouho to potrvá. Časově to nelze odhadnout, záleží na úřadech. Na začátek letní přípravy by měl být k dispozici,“ řekl sportovní ředitel Dynama Milan Čadek. „Podmínky smlouvy a další náležitosti budeme řešit až po jeho návratu z Ghany,“ dodal.