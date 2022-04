Hradec a spol. v tahanici o šesté místo: Hrát s velkými, nebo o milion?

Když hradečtí „votroci“, jednoznačně nejpříjemnější překvapení ligy, vyhráli nedávno v Teplicích, nabízelo se konstatovat, že míří do elitní šestice, do boje o titul.

„Šesté místo je hezké, ale co bychom tam dělali?“ ptal se však trenér Miroslav Koubek. A Jakub Rada, nejzkušenější plejer, který se na východě Čech v této sezoně střelecky rozlétl, přihodil: „Naším cílem byla prostřední skupina. Pokud bychom se udrželi ve skupině o titul, to už by bylo něco extra navíc. Pro klub fantastický počin, ale… Je otázka, jestli je to pro nás vůbec výhra. Řeknu to narovinu – je hezké hrát se Spartou a spol., ale také můžete končit ligu se čtyřmi porážkami.“

Zdálo se, jako by Hradečtí ani neměli zájem o průnik mezi smetánku. Po pár týdnech je vše jinak, šlo spíše o úlet, nadsázku. „Byl by to významný počin, historický zápis,“ pronesl Koubek a jasně naznačil, kam mužstvo směřuje. „Pokud z toho bude šestka, budeme rádi. Chceme hrát s těmi nejlepšími. Můžeme na sebe upozornit,“ přihodil další faktor Jan Mejdr, halfbek a jeden z „votroků“, o něž je zájem na blýskavějších adresách.

Ano, Hradec je zatím interesantním střetům se Slavií, Plzní, Spartou, Slováckem a Baníkem nejblíže. Před 29. kolem, které se hraje v neděli v podvečer (všechna utkání od 17 hodin), drží šestou příčku.

Není však zdaleka sám, kdo se nakonec může usadit na tomto místě. Týká se to i dalších čtyř mančaftů, Mladé Boleslavi, Olomouce, Liberce a Českých Budějovic. Ty jsou nyní srovnaní ve skupině o umístění, jež byla ostatně cílem Hradce před sezonou.

Znamená totiž jistotu záchrany, jenže také zápasy vlastně z povinnosti.

V době, kdy byla nadstavba vytvořena, přitom bylo vše jinak. Česko mělo v evropských pohárech o jedno místo více, proto se nejlepší celek z této střední grupy (v té době se jmenovala Skupina o Evropu) utkával s pátým ligistou v pořadí ve dvojzápase o postup do předkola Evropské ligy. To už není možné, protože Česko vysílá do pohárů pouze čtyři zástupce.

K čemu tedy skupina o umístění je? Vedení ligy připravilo pro jejího vítěze prémii milion korun, k tomu lepší nasazení v MOL Cupu. Druhým benefitem se stává možnost „ohrávat“ mladé hráče. Je velmi pravděpodobné, že se duely stanou přehlídkou nadějí, kluků, kteří si vyzkouší nejvyšší soutěž.

To je ale tak vše, proto je šestý flek lákavější. I když… Vlastně ani on neznamená duely o všechno. Odstup od vedoucí pětice je nyní osmibodový, posun výše bude velmi složitý.

„Je tam obrovský bodový rozdíl, ale my nespekulujeme. Čekaly by nás atraktivní zápasy se Slavií, Plzní, Spartou, na ty se těší každý fotbalista. Navíc v prostřední skupině se o nic kromě milionu korun nehraje. S Libercem jsem navíc jako šestý tým už skupinu o titul dvakrát hrál,“ pronesl mladoboleslavský obránce Ondřej Karafiát.

„Jestli nás něco má posunout, jsou to zápasy s velkými týmy. Takhle jsem to říkal i hráčům. Bodový odstup šestého ve skupině o titul bude značný a skoro už nebude mít o co hrát, ale jsem přesvědčený, že by to tým posunulo. Porazili jsme Slovácko, remizovali se Spartou a odehráli jsme skvělé zápasy i se Slavií či Plzní. Tak proč si to nezopakovat? Zasloužili by si to i fanoušci, kteří na nás chodí celou sezonu. A teď by dostali ještě dvě zajímavé zápasy,“ přihodil David Horejš, trenér Českých Budějovic.

„Proti špičce se vám hraje vždycky líp. Někteří hrajeme první sezonu v lize a užíváme si to. Je nádhera hrát na Baníku, kde přijde pět tisíc lidí a hlasitě fandí. Fantazie,“ rozplýval se hradecký obránce Michal Leibl.

Od všech tří jasný výrok. Výkonnostní stránka by měla být zohledněna.

Navíc je i tady jistota finančního profitu. Zápasy s dvěma nejlepšími týmy tabulky – v tuto chvíli Slavií a Plzní – sehraje na svém stadionu. Pro Hradec to sice takové kouzlo nemá, protože působí ve vyhnanství v Mladé Boleslavi. Při duelu se Slavií bylo na stadionu 2514 lidí, s Plzní polovina z tohoto čísla, ale pro další „zájemce“ už je to lepší.

„Chceme být šestí. Je to dobrá vizitka pro klub, konfrontace se špičkou a zajímavé zápasy pro fanoušky,“ prohlásil olomoucký kouč Václav Jílek.

Kdo nakonec urve šestý flek?

Systém skupiny o umístění

Ve skupině se potkají týmy na sedmém až desátém místě konečně tabulky základní části FORTUNA:LIGY. Ve dvojzápasech se nejprve střetnou sedmý s desátým a osmý s devátým – začíná se na stadionu hůře umístěného. Platí stejné pravidlo jako v evropských pohárech, to znamená, že v případě bodové i gólové rovnosti se nebere zřetel na branky vstřelené na hřišti soupeře. Odveta tak pokračuje prodloužením, popřípadě penaltovým rozstřelem. Vítězové dvojutkání se poměří ve finále skupiny, vítěz získá prémii milion korun.