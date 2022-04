Tip finále základní části: Slavia zvýší náskok. Skupiny zůstanou

Znáte to – půjdeme zápas od zápasu. Tak jsme to ve Sportu zkusili a odhadli výsledek všech utkání zbývajících dvou kol základní části. Vzešla z toho tabulka před nadstavbou a z ní vyplývá, že oproti stávající situaci se rozdělení do tří skupin nezmění. A kdybychom se mýlili? U každého klubu uvádíme propočet, kterým směrem a jak nejdál se může po neděli a středě pohnout.

Může spadnout i do Skupiny o záchranu. Pro to jsou výchozí podmínkou dvě výhry Zlína spolu s kombinací dalších výsledků.

Nic než záchrana

Těchto pět mužstev už ví, že poslední dvě kola znamenají „pouze“ boj o co nejlepší vstupní pozici do Skupiny o záchranu. Jablonec, Bohemians a Pardubice do ní mohou za určitých reálných podmínek – alespoň patnáct bodů náskoku na Karvinou – vstupovat s jistotou, že se jim vyhne přímý sestup. Ten potká posledního, 14. a 15. celek zamíří do baráže, jestliže to situace ve druhé lize nezamotá.

Jablonec

Tip Sportu:

Zisk v posledních dvou kolech: 1 bod

Umístění po základní části: 12. místo

Bohemians

Tip Sportu:

Zisk v posledních dvou kolech: 1 bod

Umístění po základní části: 13. místo

Pardubice

Tip Sportu:

Zisk v posledních dvou kolech: 4 body

Umístění po základní části: 15. místo

Teplice

Tip Sportu:

Zisk v posledních dvou kolech: 1 bod

Umístění po základní části: 14. místo

Karviná

Tip Sportu:

Zisk v posledních dvou kolech: 1 bod

Umístění po základní části: 16. místo