Plzeň zůstane před Spartou, Bílek chválil: Ještě to bude zamotané…

Plzeňská Viktoria posedmé zvítězila v ligové sezoně 2:1, v neděli doma přetlačila svým oblíbeným výsledkem ostravský Baník. Přes velkou převahu se až do konce strachovala, zda těsný náskok udrží. Tři body Západočechům zaručují nejhůř druhé místo po základní části ligy, což znamená, že doma přivítají v nadstavbě Spartu, kterou nechají v tabulce pod sebou. „Byl to náš cíl,“ řekl kouč Bílek v pozápasovém hodnocení.

Bál jste se o výsledek?

„Sehráli jsme dobré utkání, dobře kombinovali, drželi míč, hráli pozorně vzadu a soupeře do ničeho nepustili vyjma jedné situace na konci. Chybička byla v tom, že na šance, které jsme si vytvořili, jsme nebyli tolik produktivní a zápas byl otevřený až do konce.“

Našel byste ve vašem výkonu další chyby?

„Před vlastním gólem možná pouze to, že jsme soupeře nechali takhle rozeběhnout, tohle byla smůla. Pak jsme hned měli šanci Bogyho (Beauguela), neproměnili a nechali se padnout do nervozity. Ale Buchy (Pavel Bucha) dal na 2:1 a my zase byli klidnější. Celkově se nám zápas povedl.“

Plzeň - Baník: Sýkora nachystal tutovku Kopicovi s Buchou, 2:1! Video se připravuje ...

Do nadstavby půjdete nejhůř z druhého místa, což znamená, že Spartu budete mít doma.

„Byl to jeden z našich cílů, mluvili jsme o tom, že uspět v dnešním zápase znamená jistí druhé místo a hrát proti Spartě doma.“

Potěšil vás výkon křídelních hráčů?

„Oba odehráli dobré utkání. Kopi (Jan Kopic) v první půli dvakrát obešel soupeře v situaci jeden na jednoho, ale trefil dvakrát Laštůvku. Mosqi (Jhon Mosquera) dal nádherný gól po super balonu za obranu. Splnili to, co od nich očekáváme. Aktivitu, dostávání se do šancí. Oba byli dneska hodně platní.“

Líbí se vám Santos na stoperu v tom, jak je kreativní?

„Je klidný, také sehrál dobré utkání. Ale měl tam i některé momenty, kdy musí bát pevnější, nechal se několikrát obejít, musí být do defenzivy zodpovědnější. Poslední dvě utkání, co nastoupil na stoperu, odehrál bez velkých problémů. Dovolí si s míčem, kvalitně rozehrává, je rychlý, důrazný, pevný v soubojích. Jsem rád, že je tady a dostal se do pohody. Poté, co přišel, nebyl zcela připravený.“

Zatrnulo vám, když hosté v souboji srazili gólmana Staňka a strhla se u vaší brány mezi hráči mela?

„Srazili se, vypadalo to nepříjemně. Hráči se do sebe slovně pustili, ale nebyl důvod, aby za to padalo moc karet. Velké zápasy v Lize mistrů jsou také vyhrocené a karet tam padá málo. Nebál jsem se toho.“

Už chystáte mužstvo na případný klíčový zápas o titul, který sehrajete v Edenu proti Slavii?

„Ještě je před námi dlouhá cesta. Máme před sebou ten nejbližší v Boleslavi, pak se začneme připravovat na další. Na utkání se Slavií teď vůbec nemyslíme, navíc je tam i Sparta, která potvrzuje dobrou formu a vítězí. Bude to ještě hodně zamotané.“