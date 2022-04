Co ukázalo předposlední kolo: Hložkova oslava i efektivní Slavia

Masopust má zraněné tříslo, mimo je do konce sezony. Lingr přetíženou stejnou oblast, Provod s Hovorkou byli uchráněni od bitvy na těžkém terénu. Oba se vracejí do hry po zraněních kolena, navíc ve středu je na programu poslední kolo. Holeš má rovněž potíže, příště by však měl být mezi náhradníky.

Hložkova stylová oslava

Nebyl to pro něj obyčejný zápas, měl zvláštní význam. Adam Hložek naskočil proti Slovácku do jubilejního 100. utkání ve FORTUNA:LIZE. „Už během ceremoniálu před zápasem, kdy jsem dostal dres, jsem byl nadšený. Panovala skvělá atmosféra. Hlavně ale, že jsme to zvládli za tři body,“ uvedl po zápase Hložek.

Kulatý start oslavil stylově. V 72. minutě k němu propadl centr po rohovém kopu, z bezprostřední blízkosti mohl pohodlně zakončovat a zvýšit na 3:1. Mladý ofenzivní univerzál si tak upevnil pozici aktuálně nejproduktivnějšího hráče soutěže, na kontě má už osm branek a dvanáct asistencí.

„Všichni mi říkali, že by tomu gól slušel. Věřil jsem, že tam něco padne. Byl to takový gól-negól, ale i takové se počítají,“ dodal sparťanský jubilant. „Je to výjimečný hráč, v Česku moc takových není. V zápasech to potvrzuje. Je schopen týmu pomoct. Je to hráč, na kterém stavíme. Pro Spartu je strašně důležitý,“ chválil trenér Pavel Vrba.