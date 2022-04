Hradec žije v bláznivém snu. Šestka je nás cíl, hromuje Mejdr. Má první gól

Sedmadvacet ligových zápasů trvalo čekání na první gólovou ránu. Jan Mejdr se dočkal proti Olomouci. Ukázkovým zavřením zadní tyče dostal Hradec do vedení. „Pan Koubek, ale i jeho asistenti, do mě drtí celou sezonu, že halvbeci mají v těchto prostorech být. Když jsem se tam kolikrát dostal, nikdy balon nepřiletěl. Až teď,“ usmíval se nejlepší hráč utkání. Votroci zbourali Hanáky 3:0 a stále žijí bláznivý sen o udržení elitní šestky. Když ve středu v Ďolíčku porazí Bohemians, stane se skutečností.

Olomouc jste porazili jednoznačně 3:0. Bylo vidět, že do šestky chcete víc?

„Ano, měli jsme jasnou motivaci. Kdyby nás Hanáci porazili, dostali by se v tabulce před nás a měli by šanci se mezi nejlepších šest probojovat. Hráli jsme s přímým konkurentem a jsme všichni rádi, že jsme to zvládli. Dokonce výrazným rozdílem.“

Vy jste k tomu přispěl prvním ligovým gólem v kariéře. Jak moc branka na 1:0 mužstvo uklidnila?

„Měli jsme docela dost šancí už předtím, nebo spíše pološancí. Do vápna jsme dostávali hodně centrovaných míčů. Byly tam závary, dřív nebo později by tam z naší strany něco padlo. Jsem samozřejmě rád, že to vyšlo na mě a že jsem si odškrtl první ligovou branku.“

Šlo o ukázkové zavření zadní tyče, že?

„Pan Koubek, ale i jeho asistenti, do mě drtí celou sezonu, že halvbeci mají v těchto prostorech být. Když jsem se tam kolikrát dostal, nikdy balon nepřiletěl. Až teď. (usměje se) Těší mě, že jsem to uklidil to brány.“

V druhém poločase jste asistoval u gólu Daniela Vašulína. Vypadá to, že se závěrem sezony vám forma graduje. Souhlasíte?

„Asi to tak úplně nevnímám. Myslím, že to mám rozložené do celé sezony.“

Ještě k šestému místu. Je vaším cílem setrvat po středečním kole ve skupině o titul a rozdat si to v nadstavbě s nejlepšími?

„Ano, je to náš cíl. S elitou získáte nejvíce zkušeností, na stadionech bude hodně lidí, dostali bychom možnost se ukázat. Takhle to vnímáme všichni, takhle si za tím jdeme. Sezona je povedená, tak proč to nedotáhnout do úplného maxima. Buďme skromní, takový rok se už nemusí opakovat.“

Uvědomujete si, že Hradec byl v lize takto vysoko naposledy v roce 1963?

„To je přesně to, o čem mluvím. Pojďme si za tím a zkusme se dostat co nejvýš.“