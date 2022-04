Veselý byl po další ztrátě „klokanů“ neveselý: Druhý gól by soupeře položil

Karviná 1:1, Liberec 0:0, Budějovice 1:2. Tři utkání – a ani jedna výhra. Zatímco v předchozích dvou kolech jste si připsali aspoň remízu, proti Dynamu ani to ne. Čím to?

„Musím říct, že to byla zasloužená porážka. Budějovice byly lepší, vytvářely si nebezpečné situace. Přesto všechno jsme utkání dobře rozehráli poté, co jsme přestáli jednu soupeřovu vyloženou šanci a břevno.“

Roman Květ vás ve 20. minutě poslal z penalty do vedení, ale neudrželi jste ho. Co se stalo?

„Zápas se lámal v prvním poločase, kdy jsme za stavu 1:0 šli sami na bránu a nedali jsme. Kdybychom vstřelili druhý gól, myslím, že by se z toho Budějovice horko těžko dostávaly. Bohužel jsme neproměnili a paradoxně v době, kdy se zdálo, že tlak přestáváme, jsme inkasovali ze standardní situace.“

Ze standardky jste inkasovali i podruhé, rozhodl chytře kopnutý přímák budějovického obránce Lukáše Skovajsy.

„Bohužel. Inkasovali jsme přesně z toho, z čeho jsme měli strach. Věděli jsme, že domácí můžou mít výškovou převahu, přesto jsme dostali dva góly ze standardek.“

Ve druhé půli se zdálo, že by vám mohla pomoct střídání, žolíci hru oživili. Nebo ne?

„Je pravda, že jsme si po střídáních vytvořili tlak a situace, z kterých se dá branka vstřelit, ale…“

Ale?

„Náš problém je střílet góly ze hry. Tohle se opět ukázalo i v Budějovicích.“