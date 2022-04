Falta nastoupil proti „své“ Plzni. Překvapený trenér, Potočný bez šance

Ještě v den utkání svítila na stránkách ostravského Baníku informace, že s týmem do Plzně necestuje. Jenže v zápise už Šimon Falta figuroval mezi náhradníky a proti svému zaměstnavateli odehrál závěrečných 25 minut. Na základě dohody klubů mohl za domácí nastoupit také Roman Potočný, který se ale do nominace nedostal. „Ostrava toho využila, my ne,“ odpověděl po utkání trenér Viktorie Michal Bílek, když hodnotil výhru 2:1.

Praxe je v Česku daná. Pokud hráč hostuje v jiném klubu, proti svému kmenovému zaměstnavateli hrát nemůže. Čekalo se, že Potočný za Plzeň ani Janošek s Faltou za Baník hrát v neděli večer nemůžou. „S týmem necestují,“ tvrdili Ostravští na svých stránkách, stejná informace přišla k novinářům i z plzeňské strany.

Realita vypadala jinak. Potočný i Falta dostali do zápasu zelenou, Janošek nikoliv. 23letý záložník místo výjezdu do Plzně nastoupil v neděli dopoledne za béčko proti rezervě Zlína. Baník padl 0:3, Janošek patřil k nejlepším hráčům domácích.

„To jste mě zaskočil,“ odpověděl na dotaz Sportu po utkání ostravský trenér Tomáš Galásek, který vedl tým poprvé po odvolání Ondřeje Smetany. „Dozvěděl jsem se od vedení, že Šimon může být v nominaci a může s námi jet do Plzně,“ vysvětlil, proč ho zařadil do zápasového kádru, který hosté skládali bez řady opor.

Falta začal zápas na střídačce a nový kouč Baníku ho vyslal na trávník v 66. minutě. Dostal se do jedné zajímavé situace, po níž mohl Baník srovnat na 2:2. „Radost bych z toho neměl, Faltič je v nábězích neskutečně rychlý. Ale taková byla dohoda klubů, že mohl nastoupit, stejně jako Potočný. Ostrava toho využila, my ne,“ konstatoval plzeňský trenér Michal Bílek.

Zatímco Falta v Baníku nastupuje a zahrál si také v zaplněné Doosan Areně, Potočný to v Plzni má po zimním příchodu velmi komplikované. V přípravě naskakoval pravidelně, trenéři si jeho přínos pochvalovali. Využívali ho na hrotu ve chvíli, kdy nebyl k dispozici zraněný Jean-David Beauguel.

„Přišel s ambicemi, ale má to složité. Pracuje zodpovědně a poctivě, čeká na šanci. Na jeho postu je velká konkurence, proto se do hry momentálně nedostává. Ale zbývá nám ještě šest zápasů, můžou přijít karty, zranění a ještě dostane příležitost,“ řekl Bílek.

Potočný odehrál na jaře za Plzeň v lize pouze dvacet minut. S příchodem slovenského reprezentanta do 21 let Mateje Trusy mu konkurence ještě narostla a nevejde se ani mezi náhradníky. V létě mu hostování skončí a momentálně to nevypadá tak, že by jeho spolupráce s Plzní pokračovala dál.