Z KOTLE: fanoušci u Apolináře, Hložek do velkoklubu, ovace pro Dočkala

14 235 fanoušků a mezi nimi i hlasitá skupina hostujících příznivců: to byla perfektní kulisa víkendového šlágru mezi Spartou a Slováckem. „Bohužel, někteří z nás skončili u Apolináře,“ komentoval s nadsázkou výjezd na Letnou jeden z fandů Slovácka. „Krajina po cestě byla krásná, ale pak to bohužel zkazila Praha,“ rýpl si další z nich. Spokojenější samozřejmě byli po výhře 3:1 domácí, kteří kromě tří bodů oslavili i stý ligový zápas Adama Hložka. „Odchod do velkoklubu mu přeju. Zaslouží si víc, než českou ligu a má nejvyšší čas,“ podotkl jeden z nich. Podívejte se v rubrice Z kotle, jak prožívají českou nejvyšší soutěž fanoušci!