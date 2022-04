Chceme být v dobrém nechutní, říká Svědík. Musí zapracovat na projevu

Už za pár týdnů čeká Slovácko jeden z největších zápasů v klubové historii. Ve finále poháru chce být klub do třetice konečně úspěšný, přičemž tentokrát na domácím hřišti vyzve soupeře, kterého už na podzim v Uherském Hradišti památným způsobem vypráskal 4:0. Sparta ale o víkendu byla i prvním týmem v sezoně, který porazil Slovácko o víc než jediný gól.

Trenér Martin Svědík je přitom známý tím, že jeho týmy se umí na papírově silnější soupeře skvěle a detailně připravit a zápas jim pořádně znepříjemnit. V novém díle Dloubáku na iSport.cz popisuje, v čem chce se Slováckem být pro ostatní týmy v dobrém smyslu slova nechutným protivníkem, co tvoří jeho trenérskou filozofii i na čem by sám měl zapracovat.

Kromě toho jsme se ale v obšírném rozhovoru zaměřili i na to, jakým způsobem Svědík vyřešil složitou situaci v týmu na přelomu podzimu a jara, podle čeho si vybírá hráče - a jestli sází primárně na zkušené fotbalisty, jak se o něm někdy říká. Mluví také o tom, jak buduje motivaci nejen v hráčích střední generace a jak se mu celkově podařilo vytáhnout klub ke stropu svých možností, co ho vede k tomu, aby byl takovým trenérem, jakým je, i proč si možná dá od fotbalu pauzu.

O tom všem a celé řadě dalších témat je nový Dloubák s exkluzivním rozhovorem s Martinem Svědíkem. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každé pondělí, a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najedete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube deníku Sport.

0:00 Jak Martin Svědík transformoval Slovácko během čtyř let ve funkci trenéra a jak si vybírá hráče?

11:50 Jak vypadá trenérská filozofie a přístup Martina Svědíka a proč chce, aby jeho tým byl pro soupeře nechutný? Na čem sám musí zapracovat?

19:48 Může Slovácko někdy vyhrát ligu? Jak do týmu přidal ofenzivní prvky?

33:22 Z čeho pramení Svědíkova schopnost překonat velké soupeře? Je Slovácko na stropu a co inspiruje trenéra?