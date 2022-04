SESTŘIH: Bohemians - Hradec 1:1. Votroci v TOP 6. Žijí si sen, uznal domácí kouč

Ještě před pár týdny matador v hradeckých barvách Jakub Rada na téma Votroci ve skupině o titul prohodil: „Co bychom tam dělali?“

Co by? Mančaft cepovaný nejstarším trenérem v lize Miroslavem Koubkem se poměří v příštích pěti zápasech s absolutní elitou. Při prohrách Mladé Boleslavi a Liberce mu k udržení šesté figury stačila ve 30. kole remíza 1:1 na Bohemians.

„Žijí si svůj sen,“ pochválil soka trenér Bohemians Jaroslav Veselý, Hradečák, který v černobílém klubu působil jako brankář.

Nováček vykopal kýžený výsledek i bez tří hlavních hvězd. Kouč Koubek je nemocný, kapitán Adam Vlkanova nehrál pro čtyři žluté karty a křídlo Jana Mejdra sundala silná viróza. Přes tyto absence zapsalo mužstvo sedmý duel bez prohry v řadě.

„Nějakých pět kol jsme avizovali, že se o to chceme poprat. Je to pro nás obrovský úspěch,“ vykládal zastupující trenér Stanislav Hejkal. „Na začátku sezony by to pro nás bylo překvapení. Ale v šestém kole jsme doma porazili Plzeň a pak jsme šli jako veverky, jak říká pan Koubek, bod po bodu. Nakonec jsme tu příležitost uchopili.“

Střet na Bohemce byl už jen pečetí. Nehrál se bůhvíjaký fotbal - Pražané byli maličko nebezpečnější, Východočeši zase šikovnější v poli v kombinaci. V první půli měl velkou šanci domácí Jan Chramosta, brankář Patrik Vízek však bleskově vyběhl. Efektně si poradil také s technickou střelou Petra Hronka.

Po změně stran už góly padaly. Hradečtí šli do vedení po hlavičce Jakuba Kučery. „Zase jsme inkasovali po nepochopitelné věci. Byla tam hloupá individuální chyba,“ pustil se Veselý do obránce Jana Vondry, jenž ve středu hřiště otálel s rozehrávku a přišel o míč. Hosté pak pádili do úspěšného brejku.

Bohemians srovnali po Hronkově epesní akci. Středopolař se staženými stulpnami ve stylu Portugalců obelstil kličkami dva protivníky a poté poslal míč placírkou do horního rohu.

Byla to paráda, která však rozjela boj. „Bohemka pak získala svůj typický domácí tlak,“ uznal Hejkal. „Jsem rád, že to tým nevzdal. Před pár týdny by nás gól paralyzoval, dohrávali bychom v totální křeči a dostali druhý. Zareagovali jsme skvěle, vyeskalovali jsme tlak, vítězný gól visel na vlásku,“ chválil trenér Veselý.

Branka však nepadla, zato se množily žluté karty, hostující František Čech dostal dvě během tří minut a byl vyloučen. Domácím to k tolik potřebným bodům pro boj o udržení nepomohlo. „Jsme zklamaní. Bod je pro nás málo,“ láteřil Veselý po devátém utkání bez výhry v řadě.

Hradec vstoupí do nadstavby v neděli domácím střetem se Slavií, Bohemians o den dříve v Teplicích.

Klíčové okamžiky zápasu:

Bohemians - Hradec Králové: Komplikace pro hosty! Během dvou minut se vykartoval Čech Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Bohemians - Hradec Králové: Hlavička Křapky putovala nad bránu Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Hašek mohl střílet, míč si ale trestuhodně ukopl Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Je srovnáno! Neohrožený Hronek se probil až ke střele do šibenice, 1:1! Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Východočeši jdou do vedení! Centr Harazima zužitkoval Kučera, 0:1! Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Tečovaná střela Květa šla vedle brány Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Chramosta ani nadvakrát míč do brány nedopravil Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Málem vlastní gól! Klokany zachránila tyčka Video se připravuje ...

Bohemians - Hradec Králové: Vašulín padl po souboji s Jindřiškem, penalta se ale nepískala Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné