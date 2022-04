Karvinský Buchta se trefil: Kdybychom nevěřili, můžeme si kopat o zeď

Co se člověku honí hlavou, když se první domácí výhry dočká ve 30. kole?

„Všechno možné. Určitě lepší, než kdybychom doma nevyhráli vůbec. Víme, že to je relativně pozdě, ale my nic nevzdáváme. Tohle je pro nás obrovský impulz, dokud to bude alespoň trošku matematicky možné, budeme makat a pokusíme se o menší zázrak.“

Na předposlední Pardubice ztrácíte sedm bodů, jak vám to zní?

„Je to dost. Ale pořád je ještě máme jednou, to je zápas o šest bodů. A když se nám podaří něco urvat a jim se dařit nebude, je to pořád hratelné. Věříme tomu.“

První dva góly (1:1) padly do čtyř minut, vítěznou trefu si připsal Durosinmi v 87. minutě. Čekali jste takhle otevřený fotbal?

„Asi se čekala zákopová bitva, poslední s předposledním, ale bylo to nahoru dolů. My měli hodně hloupých ztrát, tím pádem nám soupeř chodil hodně do brejků. Chytali jsme je, měli jsme i trošku štěstí, že jsme to dokázali vyhrát.“

Rychlý gól vám nepomohl, že jste dostali na 1:1 do minuty?

„To je klasika! Říká se, že do pěti minut po gólu nesmí člověk inkasovat, jinak to má opačný vliv na psychiku. Takové blbosti nás provází celou sezonu. To je škoda.“

Prohrávali jste 1:2, Pardubice byly místy výrazně lepší, brejků měly hodně. Čím jste zápas zlomili? Pomohla vám střídání zkušených hráčů?

„Určitě nám pomohla střídání. Rafi (Durosinmi) tam dobře vstoupil, i Čmelda (Čmelík) to oživil. Dostávali jsme se tam víc a víc. Tím, že jsme dokázali vyrovnat na 2:2 z ojedinělé situace, tak jsme zjistili, že na to máme a začali zase šlapat.“

Vybavil se vám hned první zápas v sezoně s Pardubicemi, kdy vlastně vaše trápení začalo? Vedli jste 2:0 a nakonec to skončilo 2:2.

„Jo, bohužel. To by člověk neřekl, jak může hned první zápas ovlivnit sezonu. Říkali jsme si, nevadí, je to bod zvenku. Ale pak se to s námi vezlo.“

Věříte, že teď by vaše otočka mohla mít podobný efekt na opačnou stranu?

„Věříme. Určitě. Nic jiného nám ani nezbývá. Kdybychom nevěřili, můžeme si tady kopat o zeď, ale to určitě nechceme.“