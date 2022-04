Díky za penalty. Ale čekal jsem od sebe víc gólů, přiznal střelec Jurečka

Je to paradox. Na jaře to Václavu Jurečkovi (27) v lize nepadá, dal jediný gól ze hry. S jistotou však proměňuje penalty a tyhle tři trefy ho vykoply do čela tabulky střelců. Proti Liberci (2:0) si útočník Slovácka počínal chladnokrevně, v obou případech umístil balon po zemi k levé tyči Vliegenovy branky. Ale příště je prý ochoten pustit k exekuci někoho jiného…

O penaltu se hlásil také Rigino Cicilia, jenž ve své kariéře dosud všechny „desítky“ proměnil. Necháte ho někdy ve Slovácku kopat?

„Tohle mám v hlavě. Říkal jsem mu, že na příští penaltu půjde on. Uvidíme, jestli vůbec budeme mít možnost nějakou kopat. Nějak jsme domluvení. Čas ukáže.“

Jak probíhala komunikace přímo na hřišti?

„Na penaltu jsem byl určený. Tu první jsem si vzal. Před druhou jsem komunikoval s Vlastou Daníčkem, který je tady šéf na penalty. Bylo mi umožněno kopat i druhou. Strašně děkuji klukům, kteří taky chtěli kopat. Jsem rád, že mi ji nechali a podařilo se mi proměnit.“

Dá se říct, že šlo o téměř identické střely?

„Tu první jsem si vyloženě vybral. U druhé jsem si počkal, co udělá gólman.“

Myslíte na korunu krále střelců?

„Na to se mě ptá hodně lidí…Rodina to hodně sleduje. Trošku v hlavě to je, ale je důležité, jak se daří týmu. Jsem tomu otevřený, ale podstatné je, abychom udrželi čtvrté místo a zvládli finále poháru. To jsou teď dva naše nejdůležitější cíle. Ten hlavní je pohár se Spartou. Bude to velký den. Určitě jsem od sebe čekal na jaře víc gólů. Něco jsem zazdil. Osobně spíš převládá nespokojenost. Čím víc gólů dáte, tím víc se na vás soupeři připravují. Je to pro mě těžší než na podzim.“

Jak jste viděl zápas s Libercem?

„Měli jsme dobrý vstup, v prvních patnácti minutách jsme si vytvořili tři šance. Bohužel jsme je neproměnili. Nicméně naše aktivita vyústila v penaltu. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, měli jsme převahu. Přišla další penalta. Štěstí nám bylo víc nakloněno než soupeři, ale vyhráli jsme zaslouženě.“