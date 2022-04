Jarošík: 12. místo? O život hrajeme až do konce. S Tijanim jsme jistější

Opět to byly nervy, že?

„Byly… Ale kluky jsme, jak to říct slušně… Trochu jsme jim vynadali za Pardubice, protože nehráli fotbal a chyběla nám bojovnost, srdíčko a přístup. Ale tentokrát je za to musím pochválit. Platí to však jen do soboty, protože nás čeká další zápas.“

Věřil jste, že tým vstane a ještě zápas otočí?

„Začali jsme nervózně. Kombinovat jsme začali až po nějakém čase, dostávali jsme se do šancí, ale chyběla nám větší kvalita ve finální fázi. V tu chvíli nás Dynamo potrestalo, což pro nás byla rána. Jsem rád, že kluci dokázali znovu vstát a otočit to. U konce už to bylo o morálu a podržel nás Grigy. Taková naše klasika. Je to holt vybojované vítězství.“

Nakonec jdete do nadstavby z 12. příčky. Ideální scénář?

„Na 12. místě už jsme byli, tak jsme si říkali, že by to tak mohlo skončit, ale nikdy nevíte. V sobotu prohrajeme a jede se nanovo. Nicméně 12. místo po 30. kolech je výborné. Co bychom za něj v říjnu, kdy jsme nastupovali, dali. Ale sezona se bude počítat až za pět kol. Sice máme nějaký náskok, ale to nic ještě neřeší.“

Teplice - České Budějovice: Sejk si udělal prostor ve vápně a otočil na 2:1 Video se připravuje ...

Budou to nervy až do konce?

„Já třeba nadstavbu moc nemusím, ale uznávám, že pro fanoušky to bude určitě zajímavé. Do posledního kola se bude hrát o titul i o záchranu.“

Jak vidíte vaši pozici? Jste rád, že doma odehrajete hned tři zápasy?

„Na tabulku se kouká krásně, ale v sobotu už můžeme být znovu předposlední. Nicméně jsme rádi, že Bohemku i Pardubice máme doma, protože v Ďolíčku se nám moc nedaří, neumíme to tam.“

Obrat zařídili navrátilec Mohamed Tijani a mladý Václav Sejk. Dostanou pochvalu?

„Sejky je stále mladý hráč, jednou zahraje super, pak třeba hůř. Ale je to pořád bojovník. Takové tady potřebujeme. Mohamed nám zase hodně chyběl proti Pardubicím, bylo to dost znát. Byli jsme s ním klidnější a jistější. Splnil svoji úlohu a potvrdil roli lídra, který nám chyběl.“

Jak to vypadá s marodkou? Stihne se někdo uzdravit?

„Nechci se na tohle vymlouvat, ale když vám chybí 4-5 hráčů ze základu, tak to zacloumá s každým týmem. Nejen s Teplicemi. Budu rád, když se nám někdo ještě vrátí. Alespoň na jeden zápas. Pak třeba budeme hrát i lepší fotbal a budeme silnější tým. Viděli jste to na případu s Tijanim. S ním a bez něj je to velký rozdíl. Už se zapojil Jukl, mohl by snad Fortelný plus Mareček.“