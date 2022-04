Kotalova ligová NEJ: hvězdou pracant Slavie, Jurečka by se Plzni hodil

Bývalý trenér Hradce, Jablonce, Sparty rozebírá kromě jiného to, nakolik by snajpr ze Slovácka, který svou bilanci v posledním ligovém dějství navýšil díky dvěma penaltám, pasoval do Plzně. Ta se o útočníka, jemuž končí smlouva, zajímá. U Hložka si všímá nečekaného poměrů branek a asistencí, pokud jde o „volitelné“ kategorie, vychází Kotal ze svých bohatých osobních zkušeností. A při volbě hvězdy se „trefil“ do vítěze žebříčku Sport Magazínu 100 ligových fotbalistů...