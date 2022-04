Nadstavba očima legend: Limberský vidí únik Plzně, co Šmicer a Siegl?

Vladimír Šmicer (Slavia)

1. kolo

Sparta–Baník 1:1

Plzeň–Slovácko 2:1

Hradec Kr.–Slavia 0:2

2. kolo

Slovácko–Baník 1:0

Sparta–Hradec Kr. 3:1

Slavia–Plzeň 2:1

3. kolo

Baník–Hradec Kr. 2:0

Plzeň–Sparta 1:0

Slavia–Slovácko 2:1

4. kolo

Baník–Slavia 1:1

Hradec Kr.–Plzeň 0:1

Sparta–Slovácko 3:1

5. kolo

Slavia–Sparta 3:0

Plzeň–Baník 3:0

Slovácko–Hradec Kr. 1:2

1. Slavia 86 2. Plzeň 84 3. Sparta 73 4. Slovácko 62 5. Baník 56 6. Hradec Králové 43

Hvězda nadstavby

„Mohl by to být Lukáš Provod, protože je nejčerstvější. V posledních zápasech kdy hrál, byl ve skvělé formě. Myslím si, že se na souboje s nejlepšími bude těšit. Ukázal se a mohl by být tím rozdílovým hráčem. Vnímám ho jako takový poslední kamínek do slávistické titulové mozaiky. Má formu, ve středu pole hraje dobře, dostává se zakončení. Je nebezpečný.“

Klíčový zápas

„Musím říct Slavii s Plzní, protože kdyby slávisté zvládli tento zápas, tak budou opravdu jen kousek od titulu. Utekli by jí na čtyři body, což by jim dávalo prostor klidně i remizovat na Baníku. Plzeň má sice ještě doma Spartu, ale té se tam dlouhodobě nedaří, takže se na její výhru na západě Čech nedá moc spoléhat.“