Skupina o udržení: i Karviná má trumfy. Tipy na konečné umístění

Zleva Rafiu Durosinmi z Karviné, Miloš Kratochvíl z Jablonce a Filip Zorvan z Karviné • FOTO: ČTK / Sznapka Petr V sobotu odpoledne začíná boj o záchranu. Do skupiny o udržení je namočených šest týmů. Pozice Karviné na posledním místě se zdá beznadějná, ale i Slezané se mohou přímému sestupu ještě vyhnout. Jaké jsou výhody a nevýhody týmů, které v sezoně zklamaly?

Zlín 11. místo • 36:53 • 30 bodů Bilance se soupeři ve F:L 2021/22: Teplice: 3:0 a 1:4 Jablonec: 0:0 a 1:1 Bohemians: 1:3 a 0:1 Pardubice: 0:0 a 4:1 Karviná: 3:2 a 2:1 celkem: 4-3-3 15:13 15 bodů Plusy NAHRANÉ BODY Jelínkův výběr je pořád v docela komfortní situaci, nejlepší z dané šestice. Na první barážovou příčku má čtyři body k dobru, navíc hraje třikrát doma, kde je mnohem silnější než na hřištích soupeřů. Startuje v Karviné, kterou v sezoně dvakrát porazil. Pokud to zvládne potřetí, má klid. ÚBYTEK MARODŮ Z hlediska zdravotních absencí má Zlín celou sezonu podobné trable jako Slavia či Jablonec. Marodi se však postupně vracejí do hry. K dispozici už jsou Jawo, Fantiš, Reiter, po nemoci bude záhy fit Vukadinovič. Konkurence v kádru se zvýšila, tým je obecně zkušený. Nerozklepe se. Minusy POLOVIČNÍ VENKU Venku vyhrál Fastav v sezoně jen dvakrát z patnácti výjezdů. Naposledy navíc v „pravěku", na konci srpna minulého roku v Liberci 1:0. Předtím šťastně triumfoval v Karviné gólem v nastaveném čase. Poslední dva celky aktuální tabulky, které Zlín hostí, mají tudíž reálnou šanci urvat důležité body. ABSENCE STŘELCE Ze sestavy na jaře zmizelo dvanáct gólů. Tomáš Poznar odešel těsně před koncem přestupního do Polska a objev sezony David Tkáč je už delší dobu se zraněním mimo hru. Jeho návrat je nejistý. Oba zařídili po šesti brankách a nikdo je nenahradil. Chybí klasická urostlá „devítka". Tip deníku Sport na umístění: 11. místo Přesvědčivé výkony se od Zlína čekat nedají, závěr pojede v kolejích celého ročníku. Jednou dobré, podruhé slabší. Na relativně pohodovou záchranu to však bude stačit. Doma si ji zkušené mužstvo pohlídá, minimálně dva z pěti zápasů s nejhoršími by vyhrát mělo.

Teplice 12. místo • 29:49 • 27 bodů Bilance se soupeři ve F:L 2021/22: Zlín: 0:3 a 4:1 Jablonec: 1:0 a 2:0 Bohemians: 2:4 a 1:0 Pardubice: 1:2 a 0:2 Karviná: 1:1 a 1:0 celkem: 5-1-4 13:13 16 bodů Plusy GRIGAR VE FORMĚ Jasně, umí si vybrat den, kdy je všechno špatně a lidé nad ním hořekují. Ale v poslední době teplická jednička ukazuje, že na odchod do důchodu, má ještě čas. Když je tým pod tlakem, umí mu důležitým zákrokem pomoct. A trenér Jiří Jarošík si to velice dobře uvědomuje. V případě záchrany se nejspíš dočká nové smlouvy. „NO ĎOLÍČEK, NO PROBLEM" Pět zápasů na ikonickém stadionu ve Vršovicích, pět nepovedených pokusů o vítězství. Ne, výjezdy do Ďolíčku jsou pro Severočechy noční můrou. A jedno, zda soupeřem jsou Bohemians, či azylant Pardubice. „Neumíme to tam, nesedí nám to," oddechl si Jarošík, když se dozvěděl, že se Praze 10 vyhne. Minusy OPORY NA MARODCE Mít kádr pohromadě, zřejmě by se „sklářům" dýchalo lépe. Trable mají nejproduktivnější hráč Jan Fortelný, ze základu kvůli zdraví vypadli Lukáš Mareček či Jan Knapík. I proto museli trenéři improvizovat. „Snad se ještě někdo vrátí. Aspoň na jeden zápas. Viděli jsme to na Tijanim – udělal z nás lepší tým," přál si Jarošík. VRTKAVÁ MENTALITA Motivované, zodpovědné a odhodlané Teplice se zachrání. Tým má rozhodně na víc. Ovšem nelze se ubránit dojmu, že hráči na Stínadlech jsou lechtiví. Jako by Jiří Jarošík musel neustále chodit s bičem a hlídat morál. To ale nelze dělat do nekonečna. Teď aby se to nevymstilo v nejhorší možný čas. Tip deníku Sport na umístění: 13. místo Konečně porazit Pardubice. To bude nejspíš největší výzva Severočechů v nadstavbě. V ostatních zápasech si to Teplice regulérně rozdají na férovku a uvidí se, na co to bude stačit. Aspoň by se o to tedy měly pokusit, protože každého ze soupeřů dokázaly v základní části minimálně jednou složit.

Jablonec 13. místo • 22:45 • 26 bodů Bilance se soupeři ve F:L 2021/22: Zlín: 0:0 a 1:1 Teplice: 0:1 a 0:2 Pardubice: 1:1 a 1:1 Bohemians: 2:2 a 2:1 Karviná: 1:0 a 1:1 Celkem: 2-6-2 9:10 12 bodů Plusy KVALITA KÁDRU Podle postavení v tabulce - a samozřejmě podle výsledků - to tak nevypadá. Jablonec však disponuje bezesporu zajímavým mužstvem. Tomáš Hübschman, Václav Pilař, Tomáš Malínský, Jaroslav Zelený, Václav Kadlec, Jan Krob, Miloš Kratochvíl, David Houska, Jan Hanuš, mladík Michal Černák. Síla tady je. Měla by se projevit. NEJLEPŠÍ DEFENZIVA Severočeši inkasovali 45 branek, nejméně ze všech mančaftů ve skupině o záchranu. A to dvakrát schytali pětigólovou nálož od Slavie a Plzně. Na defenzivě budou výkony stát, nedá se čekat, že ve střetech o všechno dojde na nějaké střelecké závody. Vždyť v deseti jabloneckých utkáních s členy skupiny padlo jen devatenáct gólů. Minusy ÚTOČNÍCI MLČÍ Nejlepšími střelci současného kádru jsou křídla Tomáš Malínský s Václavem Pilařem. Ani u nich to však není zrovna hitparáda, trefili se svorně třikrát. Forvardi strádají úplně. Dávis Ikaunieks se prosadil dvakrát, Jan Silný jednou. Václav Kadlec - i kvůli absencím - neskóroval ani jednou. Proto Jablonec nastřílel jen 22 branek, nejméně ze všech týmů. NEZKUŠENÍ ZKUŠENÍ Může se to ukázat jako zásadní zádrhel. Jablonec je sice na první pohled protřelý celek, jenže co se týče boje o záchranu, neplatí to. Jen Tomáš Malínský zažil v Hradci Králové opakovaně tuhé bitvy o vše, jinak pánové (i celý klub) znají jiná místa v tabulce. „Může to být problém," tuší trenér Petr Rada. Tip deníku Sport na umístění: 12. místo Opakuje se to týden co týden. Jablonečtí si říkají: Dnes už se rozjedeme, začneme sérii, která nás vytáhne z bahna. Jenže nic se neděje, přijde další remíza, občas nějaká prohra. Na jaře zvítězilo mužstvo pouze jednou, hned v prvním utkání proti Olomouci. Přesto by se měla jeho kvalita ukázat, Severočeši uniknou baráži.

Bohemians 14. místo • 34:56 • 26 bodů Bilance se soupeři ve F:L 2021/22: Zlín: 3:1 a 1:0 Teplice: 4:2 a 0:1 Jablonec: 2:2 a 1:2 Pardubice: 0:3 a 1:2 Karviná: 3:0 a 1:1 celkem: 4-2-4 16:14 14 bodů Plusy PEVNĚJŠÍ OBRANA Podzimní debakly jsou pryč, příjemným jarním maximem vršovického týmu jsou dva inkasované góly za zápas. Obrana navzdory častým změnám vynucenými zraněními celkem drží a během jara ji osvěžil Dominik Hašek, poctivý host z druholigové Chrudimi. Snad zlepšený trend vydrží i v nadstavbě. MAGICKÁ VZPOMÍNKA Pád do skupiny o záchranu? V téhle situaci už Bohemians jednou byli. Na jaře 2019 šli do nadstavby ze zdánlivě komfortního jedenáctého místa, přesto se klepali až do konce. V posledním zápase jim hrozil pád do baráže, ale gól v poslední minutě je zachránil. Tahle vzpomínka může letos motivovat. Minusy JARNÍ ŠEĎ Jediná výhra a pouhých osm bodů z jedenácti partií znamená, že na jaře jsou horší už jen Pardubice. Hořký je i pohled na kolonku jarních vstřelených gólů: sedm je nejméně z celé ligové šestnáctky. Na své první vítězství pořád čeká i nový trenér Jaroslav Veselý, povýšený asistent odvolaného Luďka Klusáčka. ROZBITÝ ÚTOK Parta z Ďolíčku má na první pohled našlapanou ofenzivu, jenže útok je před startem nadstavby rozsypaný. Dlouhodobě marodí exreprezentant Tomáš Necid, mimo je i nejlepší střelec týmu David Puškáč a na hrotu musel nedávno zaskakovat veterán David Bartek, jenž obvykle hraje o jednu nebo dvě řady níž. Tip deníku Sport na umístění: 14. místo Zbytečná remíza s Hradcem „klokany" poslala do spodní poloviny skupiny o titul a ochudila je o jeden domácí zápas (škoda, že to s Pardubicemi nevyšlo na „venkovní" duel). Bohemians se musí modlit buď za vzkříšení a rychlé nabírání bodů, nebo za umístění druholigového béčka Sparty na barážové pozici.

Pardubice 15. místo • 35:67 • 24 bodů Bilance se soupeři ve F:L 2021/22: Zlín: 0:0 a 1:4 Teplice: 2:1 a 2:0 Jablonec: 1:1 a 1:1 Bohemians: 3:0 a 2:1 Karviná: 2:2 a 2:3 celkem: 4-4-2 16:12 14 bodů Plusy TŘIKRÁT „DOMA" Byť skončily Pardubice po 30. kolech předposlední, čekají je „doma", tedy ve vršovickém azylu, tři zápasy. A v Ďolíčku jsou poměrně silné, s žádným z pěti soupeřů zde v sezoně neprohrály, Teplice (2:0) a Bohemians (3:0) dokonce jasně porazily. V Praze je navíc čeká i klíčový zápas s Karvinou. OFENZIVNÍ SÍLA V základní části nastřílela Tesla 35 branek, víc z ohrožených týmů zvládl jen Zlín (36). A třeba mnohem bohatší Jablonec v celé sezoně skóroval pouze dvaadvacetkrát. Pardubice budou sázet na útok i v zápasech o všechno, mají na to mužstvo. A v Caduovi druhého nejlepšího nahrávače soutěže. Minusy VRATKÁ OBRANA Pardubicím to drhne vzadu, inkasovaly děsivých 67 branek, nejvíc v soutěži. Svou slabinu nechtěně potvrdily i v posledním zápase v Karviné, v němž jim nestačily na bodový zisk ani dva vstřelené góly. Naopak způsob, jakým třikrát inkasovaly, je se setrváním v nejvyšší soutěži neslučitelný. KOLÍSAVÁ FORMA Jan Jeřábek a spol. mají problém potvrdit dobrý výsledek v následujícím zápase, na jaře bodovali dvakrát za