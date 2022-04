Malínský: Myslím na černé scénáře. Chtít moc je kontraproduktivní

Trápíte se hodně?

„Nevím o nikom, kdo by na tom nebyl podobně. Teče nám do bot, už to mám dlouho v hlavě. Přemýšlím co a jak. Spíš mě napadají černé scénáře.“

Vlastně po každém zápase si opakujete, že už zaberete. A ono nic.

„Strašně nás to mrzí, ale co si máme říkat? Je to automatické, do každého utkání jdeme s tím, že ho zvládneme. Příští týden to bude stejně, zase budeme chtít. Máme čtyři kola, musíme se rozjet, pokud nechceme hrát baráž.“

Nedáváte góly. Co vám v koncovce chybí?

„Spíš jde o kvalitu jednotlivců, kteří se v šanci ocitnou. Já měl proti Pardubicím dvě možnosti. V první jsem měl jít jeden na jednoho, ale když vedete na tomhle hřišti balon třicet metrů, pořád na něj koukáte, abyste ho měl pod kontrolou. Při druhé jsem vyplaval na zadní tyči, chtěl jsem to dát nad Markoviče, ale skočilo mi to. Chce to víc chtíče dostat se do šance a pak zachovat klid.“

Bojujete dostatečně?

„Nebudu mluvit za ostatní, ale věřím, že všichni chtěli na maximum. V kabině jsem to viděl, říkali jsme si, že to zvládneme. Na druhou stranu, když hráč až moc chce, tak je to někdy kontraproduktivní.“

Spadli jste na patnácté místo. Co vy na to?

„To je katastrofální. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme hrát o záchranu, tak mu nevěřím. Nálada není dobrá, v kabině je spíš ticho, každý si uvědomuje vážnost situace. V tréninku přesně víme, co máme dělat, ale nedokážeme to přenést na hřiště. Chybí nám lehkost.“