Slavia v nadstavbě bez porážky. Soupeř od posledního výprasku v laufu

Honička za čtvrtým titulem v řadě začíná. Slavia do nadstavby vstupuje v pozici, kterou moc dobře zná. Vede před Plzní, byť jen o bod. Druhou Viktorii musí strašit bilance červenobílých v přidaných pěti zápasech na závěr ročníku. Sešívaní v nich totiž ještě neprohráli (sedm výher, tři remízy). Dnes (19.00) bude chtít lídr tabulky potvrdit snovou bilanci v Mladé Boleslavi, kde se jim do cesty postaví Hradec Králové.

Nadstavbová část měla v Česku premiéru v ročníku 2018/19. Pak se hrála ještě o rok později. V předchozí sezoně bylo v poli osmnáct týmů, speciální prodloužená neměla v rozpisu FORTUNA:LIGY místo. Po jednoleté pauze je tady velké finále zase.

Slavia šla do nadstavby pokaždé v pozici lídra. Ba dokonce suverénního lídra. V prvním testovacím roce vstupovala do závěrečných střetů s elitou s převahou šesti bodů před Plzní, třetí Sparta se styděla s neskutečnou ztrátou dvaadvaceti bodů. Nadstavba číslo dva? Pořadí stejné, bodové rozdíly jiné. Viktoria měla na Slavii manko čtyř bodů, trápící se Letenští byli minus patnáct.

Pokaždé z toho byl suverénní titul a bíločervené oslavy.

Nadstavba 2022 je hodně podobná, ale zároveň jiná. Celky jsou zase srovnané totožně, jen rozdíly jsou mnohem nižší. Plzeň je ke Slavii přisátá na rozdíl jediného bodu, Sparta je odsunutá o sedm bodů. Na vysněný titul však asi může zapomenout.

Bitva se tak povede hlavně mezi kompaktním vojskem Michala Bílka a sebevědomou Slavií. Pět zápasů rozhodne. Určí nového mistra. Před osudovými sezonními střety musí Viktorii strašit bilance sešívaných v uplynulých dvou nadstavbách. Sedm výher, tři remízy, v kolonce proher velká nula. I vzájemné zápasy hrají stoprocentně pro Slavii.

Rivalové se proti sobě postaví opět ve druhém kole. V předchozích vzájemných nadstavbových duelech vždy uspěli sešívaní. S výhodou domácího prostředí Západočechy vyexpedovali domů po triumfech 3:1 a 1:0. Zkušenosti uložené v paměti mohou být za týden, až se nejlepší týmy tuzemska znovu potkají, z psychologického hlediska hodně důležité.

Ale Slavia teď kouká hlavně do Mladé Boleslavi. Dnes tam narazí na Hradec Králové. V sezoně se s ním setkala dvakrát, pokaždé z toho bylo dominantní vítězství (4:1, 5:1). Obzvlášť naposledy právě na půdě soupeře. Třígólový náskok si mužstvo Jindřicha Trpišovského vystřílelo během úvodních dvaadvaceti minut.

Ovšem pozor. Východočeši dvě ze tří branek soupeři darovali nepochopitelnými hrubkami. A druhá pikantní věc, od té doby Hradec neprohrál. V sedmi následujících partiích zapsal tři výhry a čtyři remízy, čímž si zajistil účast v titulové skupině.

„Je to obdivuhodné. Hradec je nováček soutěže, hraje s podobným kádrem jako ve druhé lize a je na šestém místě. Má výborného trenéra. Navíc odehrál velmi dobré zápasy s nejsilnějšími celky. Žádné utkání v nadstavbě nebude jednoduché,“ varuje Trpišovský své podřízené.

Ano, Hradec na „domácím“ bojišti porazil Plzeň, silně trápil Spartu, která o hubeném vítězství 1:0 rozhodla až v závěru po spektakulárním kousku Adama Hložka. Slavia se musí mít na pozoru, nicméně zápas by měla zvládnout. S ničím jiným se ani nepočítá. Úřadující šampion chce jít příští neděli do titulové bitvy s Plzní v nejlepší možné pozici.

„Vyhráli jsme základní část, stálo nás to hodně úsilí, abychom se dostali na první místo tabulky. O titulu se bude rozhodovat v každém zápase nadstavby. Jde o souboj šesti nejlepších týmů v republice. Jsme rádi, že to je tady a hrozně se na to těšíme,“ vyznal se Trpišovský.

Dnes hraje i Plzeň. Od šestnácti hodin ve Štruncových sadech hostí Slovácko. Slavia nastoupí až o tři hodiny později. Výsledek konkurenta bude znát.