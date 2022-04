Vrba: Týmu stále chybí zkušenosti. Ale ukažte mi, kdy tu hrálo víc mladých

Doma to jde, venku už tolik ne. Takový je sparťanský kolorit. Podle trenéra Pavla Vrby za tím stojí nezkušenost sparťanského mužstva. Po výhře nad Baníkem (3:1) uvedl, že tým se stále učí. „Příležitost dostává hodně mladých hráčů, je to o jejich zkušenostech. Sbírají je a věřím, že časem se nám to vrátí i ve venkovních zápasech.“

Spravila vám výhra po výkonu na Hané chuť?

„Začnu trochu jinak. Myslím si, že v aktuálním ročníku jsou naše domácí zápasy trochu jiné než ty venkovní. Jsem rád, že to opakujeme, vyhráváme a že jsou fanoušci z nich spokojení. Prodloužili jsme to a jsem za to rád.“

Není to trend celé sezony?

„Jednoduchá odpověď – podívejte se na náš věkový průměr a zkušenost mužstva. Příležitost dostává hodně mladých hráčů, je to o jejich zkušenostech. Sbírají je a věřím, že časem se nám to vrátí i ve venkovních zápasech.“

Proč nebyli v nominaci Ladislav Krejčí starší a Filip Souček?

„V nominaci by měli být hráči, kteří podávají nejlepší výkony a pokud ne, tak by to bylo špatně.“

Šanci naopak dostal Adam Karabec. Jak jste s ním byl spokojený?

„Není to jen o něm. Máme další čtyři hráče pod 20 let v sestavě. To je v českém fotbal nevídaná věc. Pokud nás tito kluci budou přesvědčovat, že na to mají, budou mít výkony, od kterých se odvíjí i výsledky, tak budou hrát. Není to jen o věku.“

Přesto nenapadlo vás, že byste dnes vyzkoušel třeba Adama Gabriela, Martina Suchomela, či Matěje Ryneše?

„Když se podíváte, kolik mladých ve Spartě hraje… Najděte mi, kdy naposledy tomu tak bylo? Kdy jich tu tolik hrávalo? Já si spíš pamatuji generaci Chovanců, Grigů… Opakuji, že máme spoustu mladých v základu, možná i máme nejmladší věkový průměr v lize. Někteří kluci jsou už oporami týmu. Adam Hložek, Ladislav Krejčí mladší. To samé Martin Vitík. Je otázka, jestli tyto mladé kluky udržíme.“

Do sestavy se vrátil Dávid Hancko. Bylo znát, že s ním funguje defenziva lépe?

„Zase jeden z těch hráčů, kteří mají jen 24 let a dva roky pravidelně hraje stabilně za Spartu. Tito hráči potřebují prostor, vyhrát se a on dnes ukazuje, že je to obrovsky kvalitní a vyspělý hráč. Dneska to byl lídr, který tým řídil.“

Milan Heča zbytečnou chybu přišel o čisté konto. Brankáře už jste několikrát vyměnili. Jak to vůbec vypadá s Florinem Nitou a nepřijde znovu jeho čas?

„Víte, že pokud jsme měnili brankáře, tak až po nějaké sérii. Přiznám se, že o nich rozhodují trenéři brankářů. Jsem spíš člověk, co s nimi diskutuje, ale rozhodují oni. Pracují s nimi velkou část tréninku, dávají mi informace a já na ně dám, protože jim věřím, že pracují dobře.“