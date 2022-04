Hradecký Rada: velký vzestup hráče, který ligu opouštěl jako nepotřebný

Dostal se do stovky NEJ hráčů fotbalové ligy (Celý žebříček ZDE>>>) . Aby ne, Jakub Rada je ve čtyřiatřiceti letech klidnou silou v mužstvu největšího překvapení soutěže. Jeho Hradec Králové jako nováček skončil po základní části šestý, v neděli večer vstoupí do bojů ve skupině o titul „domácím“ zápasem s první Slavií. To nikdo nečekal.

Překvapivé vlastně je i to, jak si v sezoně vedl Rada. Před dvěma lety odcházel jako nepotřebný z Bohemians. Votroci hráli v té době druhou ligu, on se nějak nemohl rozjet. Vlastně od těžkého zranění kolene už to nebylo úplně ono.

Až přišla štace na východě. Postup do ligy, v ní šesté místo a devět branek v základní části. „Já jsem věděl, že Radič bude v lize válet,“ pronesl Radim Ottmar, dnes už bývalý brankář černobílých.

Pánové spolu kolikrát seděli a rozebírali úroveň druhé nejvyšší soutěže. Bavili se o bojovnosti, která převládá, nepříliš urovnané hře. „Radič mi říkal: Oťas, já jsem prvoligovej hráč,“ smál se Ottmar. „A vidíte to,“ dodal.

Ano, Rada patří na první scénu, jasně to demonstroval. I když ho občas trenéři vedení Miroslavem Koubkem v zápasech využili jako střídajícího, vždy pomohl. Rozvahou, kopací i individuální technikou, silou osobnosti. A brankami. „Góly jsou bonus. Vzhledem ke zkušenostem jsem týmu musel pomoct. Kdyby to tak nebylo, jen bych zabíral místo a byl zbytečný,“ glosoval vydařené měsíce a vzpomínaných devět zásahů.

Dosud měl maximum nastavené na pěti kouscích. Díky výkonům si podle informací Sportu vyslouží nabídku na novou smlouvu, stávající mu končí po sezoně. „Chtěl bych pokračovat - v Hradci,“ naznačil bývalý reprezentant, co oznámí vedení klubu.

Předtím se však ještě předvede v soubojích s těmi nejlepšími. „Už nám o tolik nejde. Ale nikdo nechce být za výletníka, co každému přiveze s úsměvem tři body,“ naznačil, že Hradec nejde do střetů s elitou bez ambic. „Už nemáme žádný stres v podobě záchrany. To svazuje nejvíc. Závidím mladším klukům, kteří se můžou o to víc ukázat v hodně sledovaných zápasech.“

Ale to přece platí také pro něj. I když mu bude za dva týdny pětatřicet.