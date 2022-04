Staněk burcuje Plzeň: Musíme hrát, jako by to byl sedmý zápas play off

Jaké to je být vyhlášen fanoušky mužem zápasu, v němž dal váš spoluhráč dva góly a na třetí přihrál?

„Úplně nevím, jak na to odpovědět. (směje se) Asi bychom si to zasloužili oba. Soupeř sice nějaké šance měl, ale celkově se mi pojetí hry líbilo. Dali jsme tři góly a vyhráli, takže super.“

Předvedl jste při zakončení Slovácka tři perfektní zákroky. Při kterém vám bylo nejhůř?

„Nejtěžší byl asi ten poslední, za stavu 2:1. Byl takovej o štěstí, že jsem se rozplácl a zpevnil ruku. Naštěstí to vyšlo.“

Už v první půli jste vychytal nájezd Václava Jurečky. Jak jste to viděl?

„Chtěl jsem pokrýt co nejvíc prostoru. Sice jsem to chytl, ale možná jsem to mohl vyřešit pozičně ještě líp. Snažil jsem se co nejvíc roztáhnout a měl jsem při tom štěstí, že mi trefil nohu.“

Pomohlo vám do zbytku utkání, že jste hned v úvodu měl dva těžké zákroky?

„Pomohly, ale snažím se pracovat na tom, aby mě nerozhodila jakákoliv situace a zůstal jsem v nějaké rovině během celého zápasu. Určitě vám to neuškodí, ale nějaké přehnané emoce jsem z toho také neměl.“

Věříte si v situacích jeden na jednoho? A cítíte naopak z protihráčů v takových chvílích respekt?

„Nevím. Před zápasem se připravuju na každého soupeře, předpokládám, že i oni na mě. Ale věřím si vždycky, že to chytnu a že mi pomůže štěstí. Tentokrát stálo při mně.“

Jste zbytečně skromný. Štěstí jste měl možná jen v momentě, kdy jste odvrátil druhý vlastní gól Milana Havla v druhém domácím zápase za sebou.

„V první řadě to byl super balon za obranu od Havlíka, těžký jak pro mě, tak pro Milana. Už jsem se přesouval, abych sblížil Reinberka, který tam vyplaval, a naštěstí mi v hlavě probliklo, že by tam Milan mohl jít skluzem, že bych na to měl být připravený. Takže mě to nepřekvapilo.“

Šlo o hodně otevřený zápas. Dá se očekávat, že v nadstavbě uvidíme zajímavé fotbaly?

„Jde o hodně, hrajeme o nejvyšší příčku, Slovácko je extrémně kvalitní soupeř. Každý zápas v nadstavbě bude vlastně vrchol sezony, každý víkend musíme hrát, jako by to byl sedmý zápas play off v hokeji.“

Celý tým Viktorie se z pověrčivosti přestal holit. Pro vás to asi nebyl problém, ale je někdo v kabině, kdo to nese těžko?

„Právě že je to problém u mě, protože jsem nějak zapomněl na deadline, kdy jsme se směli naposled oholit. Měl jsem to tedy od začátku delší a teď vypadám takhle. Jsem v nevýhodě.“

SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 3:1. Beauguel byl u všeho, zářil i Staněk Video se připravuje ...

Plzeň - Slovácko: Staněk zneškodnil unikajícího Jurečku! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Plzeň - Slovácko: Staněk fantasticky vytáhl Reinberkovu hlavičku Video se připravuje ...