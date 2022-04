Trpišovský odmítá podcenění Hradce: Spíš tíha okamžiku. Štvou ho chyby

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

„Byl to skvělý fotbal se špatným výsledkem pro nás. Domácí předvedli velkou kvalitu v útočné fázi. Celou dobu jsme jen dotahovali, z čehož rezultovaly situace, které v zápase nastaly. Udělali jsme si to hrozně těžké. I přesto, že jsme dali tři góly a dostali se do dalších vyložených šancí, tak nemáme ani bod. Hlavně kvůli situacím po ztrátě míče a chování v defenzivě. K tomu nás ale donutil i Hradec. Hlavně výbornými individuálními výkony některých hráčů. Měli jsme s nimi obrovské problémy. Klíčovým momentem byl gól na 2:1. Měli jsme zrovna dobrou herní pasáž, tu branku jsme neměli dostat. Přesto jsme měli zápas aspoň zremizovat.“

Jak velkou komplikací je porážka v boji o titul? Zvýšili jste na sebe tlak před utkáním s Plzní?

„Porážka je komplikací. Stejně jako každá další ztráta v nadstavbě. Jsme z tohoto zápasu minus tři body. Tlak je ale furt stejný. Stejně bychom museli s Plzní vyhrát tak i tak. Nicméně bychom do utkání vstupovali v lepší pozici.“

Máte velké výhrady k chování hráčů v obraně?

„Je to hodně zapříčiněné první brankou z penalty. Hradec se po vedení prostě dostával do situací, které mu vyhovovaly. V jiných utkáních jsme se dostali do vedení my, bylo to opačně, to my jsme soupeře nutili do nekomfortu. Ale platí, že jsme nehráli dobře v defenzivě. Bylo to ale způsobené i kvalitou Hradce. Ať to byl Vlkanova, Kubala, nebo Vašulín. Jsou rychlí, soubojoví, tvrdí, uhráli spoustu míčů. Hlavně v prvním poločase jsme spíš leželi na zemi, než střety ustávali. Viz situace před penaltou. Mohli jsme si za to sami, ale hlavně před druhým gólem jsme udělali hroznou chybu. Když hrajeme nadstavbu, nemůžeme tohle udělat.“

Nepřišlo vám, že tým byl příliš bohorovný? Že Hradec podcenil?

„Stoprocentně ne. Kluci měli dobré nasazení. V tom to nebylo. Na zápas jsme se poctivě připravovali. Hrajeme o titul, máme zkušenosti z nadstavby. Víme, jak je důležitý každý zápas a že první zápas hodně rozhoduje. Bohužel jsme se špatně rozhodovali, hlavně v defenzivě. Po pauze už jsme byli v křeči v zakončení. Jednou jsme trefili na brankové čáře hráče do krku, v nastavení z metru hlavičkujeme a nejsme schopni dostat balon do branky. Spíš šlo o tíhu okamžiku než o podcenění.“