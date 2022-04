Čtyři góly Slavii, co víc si přát? Střelec o euforii Hradce i radosti doma

Gestem po proměněné penaltě oslavil se spoluhráči dny budoucí. Jeho přítelkyně je ve čtvrtém měsíci, Daniel Vašulín bude táta. Ještě předtím však může se spoluhráči zapít výhru nad Slavií. Hradec vstoupil do skupiny o titul ve fotbalové lize šokujícím vítězstvím 4:3 nad úřadujícím mistrem.

Co na to říkáte?

„Dali jsme čtyři góly Slavii. Co víc si můžeme přát? Vždyť jich v sezoně dostali zatím jen devatenáct. Budeme se snažit míchat kartami ve skupině o titul co nejvíc.“

Jste nadšený?

„Cítím se skvěle. Málokdo čekal, že Slavii porazíme, myslím, že oni si sem jeli pro tři body. Ale my hrajeme vlastně bez tlaku. Je to pro nás snový začátek nadstavby. Slavia se neporáží každý den, věřím, že budeme zvládat i další zápasy.“

Uklidnili jste se postupem do elitní skupiny?

„Samozřejmě. Víme, že hůř než šestí už nebudeme. Hrajeme bez tlaku, máme jistotu, chceme si to užít a ukázat se s nejlepšími týmy. Rozvázaly se nám nohy, každý si dovolí víc než předtím.“

Budete nebezpeční i dál?

„Každý, kdo přijede do Boleslavi, ví, že ho nečeká nic jednoduchého. Porazili jsme tady i Plzeň, budeme s ní hrát znovu. Na Letné jsme to nezvládli, ale příště to budeme chtít napravit. Nechceme dostávat pět gólů od soupeřů, jako je Sparta. Chceme se jim vyrovnat.“

Hrajete v trochu jiném rozestavení než dřív, na dva útočníky. Sedí vám to? „Vyhovuje nám to, protože máme víc hráčů nahoře. Je to takový brejkový fotbal. Adam Vlkanova nám hodně pomáhá, rozbíhá akce. Minule na Bohemce nemohl hrát, bylo to jako předtím, moc nám to nevycházelo. Proti Slavii jsme věděli, že budeme mít šance - a že když je proměníme, tak uspějeme. Dali jsme čtyři góly ze čtyř možností. Byli bychom za blbce, kdybychom se čtyřmi góly prohráli.“

Váš gól jste oslavil gestem s kolíbkou.

„Ano, přítelkyně je ve čtvrtém měsíci. Minule proti Olomouci jsem to nestihl, jsem rád, že se to povedlo. Spadl mi kámen ze srdce.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Slavia 4:3. Zápas sezony, přestřelka vrátila do čela Plzeň Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Vašulín, 34. Kubala, 35. J. Kučera, 58. Vlkanova Hosté: 19. Jurásek, 40. Fila, 73. Kúdela Sestavy Domácí: Vízek – Jakub Klíma, J. Král, Leibl – Mejdr, J. Kučera, Kodeš, F. Novotný – Vlkanova (C) (83. J. Rada) – Kubala (90. Prekop), Vašulín (77. Soukeník). Hosté: O. Kolář – Bah, Hovorka (72. Kúdela), Kačaraba, Jurásek (84. Talovierov) – Holeš, Provod (59. Sor) – Schranz (46. Traoré), Lingr, Olayinka (C) (59. Plavšić) – Fila. Náhradníci Domácí: Mach, Dvořák, Rybička, Prekop, Harazim, Rada, Soukeník Hosté: Mandous, Talovierov, Kúdela, Plavšić, Sor, Hromada, Traoré Karty Domácí: J. Kučera Hosté: Hovorka, Talovierov Rozhodčí Ladislav Szikszay – Tomáš Mokrusch, Dan Vodrážka Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

