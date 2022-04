Vrba se mýlil? Sparta venku ztrácí, mladíci za to (ne)mohou

Letná patří jemu. Od své inaugurace v únoru 2021 získal Pavel Vrba v domácím prostředí ve FORTUNA:LIZE 68 bodů z 72 možných. Ovšem jakmile má se Spartou vytáhnout paty, smrskne se úspěšnost téměř na polovinu. Venkovní bilance dominantní není – z 24 zápasů vyhrál Vrba jen 11. „Vidím za tím naši nezkušenost, podívejte se, kolik hraje mladých hráčů,“ namítal zkušený kouč poté, co Pražané doma složili Baník (3:1).

Každý má v živé paměti středeční představení na Hané, kde Sparta ponechala všechny body a prezentovala se až ostudným fotbalem. Obří kritikou to odnesl především zkušený Ladislav Krejčí starší, jenž obsadil roli levého beka.

„Čekal jsem od něj mnohem víc,“ glosoval Krejčího výkon Pavel Vrba po utkání. Byl to ovšem sparťanský trenér, kdo Krejčího znovu nasadil do obrany. A to i přes varovný výkon před týdnem proti Slovácku.

V sobotu proti Baníku se bývalý hráč Boloni neobjevil ani v nominaci. „Do ní by měli patřit ti, co mají nejlepší formu, pokud ne, tak je něco špatně,“ vysvětlil Vrba.

Rudí doma (tradičně) zabrali a Slezany porazili bez náznaku zaváhání. A tak se sluší zeptat, jak je možné, že jen pár dní po absolutně nepřesvědčivém výkonu na půdě týmu, který už v sezoně o nic nehraje, dokáže Sparta přepnout?

Zatímco doma mají Letenští pod Vrbou úspěšnost 94 %, venku se trápí. Po selhání v Olomouci jsou na 56 procentech za 11 výher, 7 remíz a 6 porážek. „V aktuálním ročníku jsou naše domácí zápasy trochu jiné než ty venkovní. Jsem rád, že to opakujeme, vyhráváme a že jsou fanoušci spokojení. Prodloužili jsme to a jsem za to rád,“ pravil Vrba.

Když měl odůvodnit, proč je mezi zápasy na Letné a venku takový rozdíl, ukázal na zkušenosti. „Jednoduchá odpověď – podívejte se na náš věkový průměr a zkušenost mužstva. Příležitost dostává hodně mladých hráčů, je to o jejich zkušenostech. Sbírají je a věřím, že časem se nám to vrátí i ve venkovních zápasech.“

Pokud se budeme držet faktů, nemá Vrba zas až takovou oporu pro svá tvrzení.

Věkový průměr základní sestavy Letenských se pohybuje mezi 24-25 lety. Pod 25 byl přitom pouze při remíze v Jablonci (1:1), kde remízu zachránil v závěru reprezentant do 21 let Tomáš Čvančara. Navíc při čtyřech z celkových osmi venkovních ztrát byl v sestavě jediný hráč pod 20 let – Adam Hložek, nejproduktivnější člen Vrbovy družiny.

Paradoxně pak Sparta s dosud nejstarší sestavou v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY jen remizovala na Baníku. Když navíc opustíme ligovou scénu a podíváme se na únorové čtvrtfinále MOL Cupu, kde Sparta s věkovým průměrem 23,9 let v sestavě porazila venku Slavii 2:0, ukazuje se argument o zkušenostech jako lichý.