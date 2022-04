Plzeň chystá Slavii překvapení. Změna systému má zvrátit tristní bilanci

Fotbalisté Slavie slaví gól Ondřeje Lingra do plzeňské sítě • Michal Beránek (Sport)

Luděk Pernica se chystá do hry • Michal Beránek (Sport)

Už v neděli večer vypukne jeden z vrcholů sezony. Plzeň jede do Edenu, duel druhého kola nadstavby FORTUNA:LIGY hodně napoví o tom, kdo uzme mistrovský pohár. Trenéři Viktorie chystají na největšího rivala speciální taktiku, aby zlomili krutou sérii. Na stadionu „sešívaných“ nevyhráli osm let.

Západočeši nejezdí do Prahy rádi, v Edenu zvítězili naposledy na jaře 2014. Už deset zápasů opouštěli Vršovice jako poražení, což při vrcholu aktuálního ročníku potřebují změnit. Proto nejspíš změní i svůj obvyklý styl hry.

„Slavia je v posledních letech mistr ligy, nejlepší mužstvo u nás. Předvádí výborné výkony i v evropských pohárech, možná proto je naše bilance u nich tristní,“ prohlásil pro klubové stránky před nedělním duelem plzeňský asistent Pavel Horváth. „Přemýšlíme i o změně rozestavení s ohledem na to, jak soupeř hraje,“ dodal zajímavou větu.

O co se jedná?

Sestava Plzně se 3 stopery Staněk – Pernica, Hejda, Santos – Řezník, Kalvach, Bucha, Sýkora, Havel – Chorý, Beauguel

Pokud neblufuje, mohli by s Michalem Bílkem vyslat na trávník tři stopery – kapitána Hejdu a Eduarda Santose doplní zkušený Luděk Pernica. Ze záložní řady by pravděpodobně vypadli rychlí křídelníci Jan Kopic a Jhon Mosquera, po stranách by trenéři místo nich nechali kmitat obránce Milana Havla a Radima Řezníka.

Dopředu od první minuty při tomto plánu vyskládají obě nebezpečné věže – Jeana-Davida Beauguela a Tomáše Chorého. Ti zatlačí na možnou stoperskou dvojici Hovorka – Kúdela, důrazem a výškou jim znepříjemní rozehrávku, podrží balon nahoře a případně se pokusí udeřit ze vzduchu. Bílek by šel do značného risku – se třemi stopery vyrukoval loni v květnu na Spartě při své premiéře na lavičce v Plzni a odjel s jasnou prohrou 1:3.

„S nějakým záměrem na Slavii pojedeme, ale nechci to veřejně rozebírat,“ pravil Chorý. „Je to zlomový zápas, určitě nejedeme na Slavii jen tak, nemáme tam dlouhodobě extra dobrou sérii, ale věříme, že to zvládneme s dobrým výsledkem,“ dodal muž, který hlavičkou srovnal na konečných 1:1 při posledním dubnovém vzájemném duelu v Plzni.

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:1. Remízu zařídil Chorý, Viktoria stále první Video se připravuje ...

Dá se očekávat, že Bílek vsadí především na pevnou, zabezpečenou obranu a výškovou převahu vepředu. „Slavii každý dobře zná, je tam jasný rukopis trenéra Trpišovského. Ve hře mají spousty automatismů, na které spoléhají, navíc individuální kvalita slávistů je veliká. Je to náš nejúspěšnější tým a my to u nich chceme zlomit,“ burcoval Horváth.

Viktoria jede do Prahy s dvoubodovým náskokem, což dává Bílkově družině drobnou výhodu. „Nenecháme na hřišti slávistům ani metr prostoru, půjdeme do toho všichni naplno,“ slíbil Chorý.