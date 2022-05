ANKETA: Experti varují Slavii. V boji o titul se začíná věřit i Plzni

Video se připravuje ... Pozvolna se to obrací. Doba, kdy experti jako jeden předvídali výhry a titul Slavii, se mění na zřejmou nejistotu. Mnohem častěji připouštějí, že Viktoria může překvapivě sesadit „sešívané“, kteří kralují lize už tři sezony v kuse. Právě jako v anketě iSport.cz, v níž se červenobílá linka zjevně tenčí. 1. Jak dopadne dnešní šlágr? 2. Rozhodne výsledek utkání o titulu?

Antonín Panenka mistr Evropy 1976 „Sešívaní" to dotáhnou 1. „Víc věřím Slavii. Hraje doma, kde je o něco silnější než venku, a proti Plzni si to pohlídá. Jasně, červenobílí před týdnem prohráli s Hradcem Králové a jdou do šlágru z druhého místa, ale to může být podružné. Neřekl bych, že zápas bude mít jednoho konkrétního hrdinu, těším se na práci obou týmů. Povím to takhle: nejlepší slávistický střelec Lingr může dát třeba tři góly, ale pokud Plzeň vstřelí čtyři branky, bude to ‚sešívaným' k ničemu. Rozhodne kolektiv." Triumf by byl blízko 2. „Něco mi říká, že kdo vyhraje, získá titul. Nebo minimálně bude mít dobře nakročeno. Oba týmy sice ještě čeká další žhavý zápas se Spartou, ale právě tenhle superšlágr už může otázku prvního místa rozčísnout. Slávistům věřím i navzdory jejich poslednímu zaváhání s Hradcem, nemůžou celou sezonu projet v superlativech. S Hradcem nehráli tak špatně, ale dojeli na propustnou obranu. Pokud si tohle ve šlágru pohlídají, dopadne to pro ně dobře."

Jan Koller expert Sportu, historicky nejlepší střelec reprezentace Střelecké hody nebudou 1. „Čekám, že Slavia bude chtít odčinit nečekanou porážku s Hradcem, zvítězit a vrátit se na první místo. Hraje doma – a kdy jindy by měla Plzeň porazit než ve chvíli, kdy jde o všechno? Od slávistů předpokládám nátlakovou a efektivní hru, s kterou si půjdou za vítězstvím. Bude to vrchol sezony, ovšem střelecké hody jako před týdnem v zápase Slavie s Hradcem neočekávám. Může to skončit 0:0 nebo jedním gólem." Zůstane to otevřené 2. „Myslím, že o titulu by bylo jasno jen v případě, že by Plzeň na Slavii vyhrála. Náskok pěti bodů by tři kola před koncem znamenal docela pohodlný polštář. V každém jiném případě by to ještě bylo hodně otevřené, protože oběma týmům zbývají zápasy s třetí Spartou a Slavii bitva s čtvrtým Slováckem, které dokáže být hodně nepříjemné. Plzeň by k titulu mohla přiblížit i remíza na Slavii, pro Viktorii by bod měl cenu zlata."

Ivan Kopecký expert Sportu, mj. bývalý trenér české U21 Viktoria zůstane první 1. „Předně: bude to spravedlivý zápas, první s druhým si to rozdají o titul. A pro Slavii platí, že jestli chce vážně znovu vyhrát ligu, musí Plzeň porazit. I díky tomu má letošní nadstavba extra náboj. Viktoria mě překvapuje, jak je v každém zápase disciplinovaná a pokaždé chce uspět. Se stejnou ambicí pojede i do Edenu. Bude chtít zůstat první – a může se jí to povést. Těším se hlavně na české borce, třeba plzeňský Hejda je pro mě momentálně nejlepší stoper v lize." Začínám věřit Plzni 2. „Podle mě o titulu rozhodne tohle a příští kolo, konkrétně zápasy Slavie s Plzní a Plzně se Spartou. Celou dobu jsem tvrdil, že titul získají slávisté, ale teď mám pocit, že se vymáčkli v Konferenční lize a složitě hledají ztracenou sílu. Naopak Plzni začínám věřit čím dál víc. Má kvalitní hráče a jede ve stínu obou pražských ‚S'. Viktoria nechce, aby Slavia počtvrté v řadě ovládla ligu a myslím, že pro to udělá všechno."

Roman Pivarník bývalý trenér Plzně Rozhodne Eden 1. „Nadstavba má v této sezoně velmi zajímavý a napínavý průběh, bodové rozestupy jsou malé a tím, že Slavia ztratila s Hradcem, se to ještě víc dramatizuje. Ale i tak ji favorizuju, myslím, že vyhraje o gól. V těchto zápasech rozhoduje domácí prostředí, pamatuju si to z Plzně, vím, jak špatně se nám v Edenu hrálo. Bude to hrát roli i tentokrát, byť Plzeň je docela dobře nastavená v hlavě a Slavia ji musí brát opravdu seriózně." Mohl by, ale ne 2. „Nerozhodne, protože si myslím, že ho vyhraje Slavia. V jejím případě je zbytek nadstavby hodně otevřený, a i když by si vzala vedení v lize zpátky, tak pořád je docela náchylná ještě někde ztratit. Zatímco z pohledu Plzně, kdyby zápas zvládla, a to by platilo i v případě remízy, bych řekl, že by rozhodnuto bylo. Zbývaly by tři zápasy, v nichž věřím, že by Viktorka nastřádala samé výhry a udržela by to."