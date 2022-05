Baník bez pohárů a s pytlem brambor. Galásek: Energie v mladých je

Čtyři zápasy, jedna výhra. Ani Tomáš Galásek v roli hlavního trenéra nestabilizoval Baník směrem k evropským pohárům. Ty ambicióznímu klubu opět utekly, definitivně to rozhodla porážka 1:3 na Slovácku. Ostrava skončí ve FORTUNA:LIZE nejlépe pátá. „Je těžké bojovat se Slováckem přes osobní souboje. To vůbec nebyl plán,“ povzdechl si Galásek.

Proč Baník v přímé bitvě o čtvrté místo neuspěl?

„Měli jsme velice dobrý poločas. Ve druhém jsme dali větší šanci soupeři. Rozdílovým hráčem byl Venca Jurečka. Vyrovnání z penalty nás určitě zlomilo. Neumím posoudit, jestli byla. Nechci se vymlouvat na to, jestli byla spravedlivá nebo ne. Ale v poslední době mám pocit, že rozhodčí jsou více závislí na VAR než na samotných znalostech pravidel. To mě opravdu mrzí. Ale když nedáme příležitosti na 2:0 nebo 3:0, nemůžeme být zklamaní a čekat, že na Slovácku uspějeme. K tomu se přidá jedna školácká chyba, Jurečka promění na 2:1, a to rozhodne zápas.“

Jste hodně zklamaný, že vám unikly evropské poháry?

„Jedeme domů s pytlem brambor. Bez bodu. Byla to poslední šance v této sezoně trošku zatlačit na Slovácko a snížit jeho náskok. Poslední tři zápasy chceme uhrát se ctí. Budou hrát ti, co vynaloží energii a podle toho se budeme s realizačním týmem zařizovat.“

Postavil jste mladičkou středovou řadu. V prvním poločase byla výborná, po pauze šla celá pětice dolů. Proč?

„Opakuje se to. Vývoj utkání byl pro nás příznivý, první poločas byl pozitivní. Ale když se dostaneme pod tlak, neudržíme míč na polovině soupeře, je těžké bojovat se Slováckem přes osobní souboje. To vůbec nebyl plán. V tom nás ve druhé půli převálcovali. Chtěli jsme zdvojovat, zajišťovat. Ale už se nám to tolik nedařilo. Energie v mladých je, v posledních zápasech jsme s nimi byli spokojeni. Nevím, proč bych o nich měl pochybovat.“