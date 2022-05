Zlomený Vrba: Vy se divíte, že jsem zklamaný. Jsem normální člověk

Trenére, podali jste nejhorší domácí výkon v sezoně?

„Máte pravdu.“

Čím si to vysvětlujete?

„Stane se to i Slavii… To tak bývá.“

Neměl jste z mužstva dojem, že působí na trávníku až odevzdaně?

„Nevím, jestli odevzdaně. Ale máte pravdu, že jsme odehráli nepovedené utkání.“

I z vás cítím jistou odevzdanost. Máte v sobě ještě víru, že ta cesta, po které jste se vydali, je správná?

„Vy se divíte, že jsem zklamaný. Po Baníku jsem zklamaný nebyl. Zápas nám nevyšel. Jsem normální člověk.“

V posledních týdnech jste se opakovaně dokázali přiblížit Viktorii i Slavii, ale pak jste zase odpadli. Stalo se to už v Olomouci. Jaké pro to máte vysvětlení?

„Bohužel jsme nenavázali v momentě, kdy jsme vyhráli několik zápasů za sebou. Věřili jsme, že Hradec porazíme. Pro mě je to zklamání, že se nám to nepodařilo a špičku jsme nestáhli víc.“

Jak vypadá situace kolem Adama Hložka, jenž se zranil během předzápasové rozcvičky?

„Adam při rozcvičce cítil problémy, nechtěli jsme jít do rizika, abychom jeho zdravotní stav nezhoršili. Věřím, že ve středu k dispozici bude.“

Ano, finále poháru proti Slovácku se blíží. Co vám směrem ke středě duel s Hradcem ukázal?

„Neukázal mi nic. Spíš nám zamotal hlavu.“

Jak ze sportovního hlediska vnímáte situaci kolem Matěje Pulkraba, jenž v klubu po sezoně skončí?

„To je otázka na Matěje Pulkraba. Je to jeho rozhodnutí.“

