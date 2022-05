Svědík o cestě do Evropy: Je úžasné to zopakovat. Nikdo nám nevěřil

Do nejmenšího ligového města zase zavítají evropské poháry. Buď Konferenční liga, anebo (v případě středečního triumfu ve finále MOL Cupu se Spartou) dokonce Evropská. „Jsem hrdý na hráče, že to dokázali už podruhé,“ uvedl trenér Martin Svědík po pokoření Baníku 3:1. V přímé konfrontaci Slovácko opět ukázalo, že je při tvorbě týmu dál než Ostrava. „Směrem ke středě je to pro nás psychická výhoda a dobrá vzpruha,“ vážil si otočení výsledku.

Podle mustru z druhé půle vyrazíte ve středu na Spartu?

„To jsou jiná utkání. Ale v těch principech je to určitě návod. Musíme se jich držet. Slovácko nesmí slevit ze své hry. Po zápase v Plzni říkalo plno lidí, že jsme měli šance. Ano, ale nebylo to Slovácko, jaké znám. Chce se prezentovat ještě jinou hrou.“

Na začátku jara, kdy jste dvakrát prohráli, jste řekl, že tým už asi narazil na svůj strop a dál to nepůjde. Stále si to myslíte?

„Ano. Stojím si za tím. Šlo to trošku dolů. Pořád jsme se nedostali na podzimní výkonnost. Tehdy jsme měli konstantní křivku výkonnosti, drželi jsme sérii bez porážky, nedostávali jsme tolik branek. A když jsme je inkasovali, vstřelili jsme jich víc. Nebyly takové výkyvy. Ale mužstvo má dobrý charakter a dokáže reagovat na podněty. Když třeba prohrajeme, zanalyzujeme si to a výkon je pak lepší. Zbytečné byly porážky na Spartě a v Plzni, kde jsme to soupeři našimi hloupými chybami usnadnili.“

Slovácko - Baník: Lischka v drsném střetu trefil Daníčka do hlavy, po zásahu VAR penalta! Jurečka srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Jak se rodilo vítězství s Baníkem?

„Zase jsme měli špatný vstup do utkání, nechali jsme si dát branku. Náš pohyb nebyl dostatečně agresivní a rychlý. Hráli jsme strašně nízko, na soupeře jsme nevylezli a nedostávali ho pod tlak. Když jsme balon získali, měli jsme moc ztrát v nebezpečném prostoru. Baník chodil do rychlých brejků a opět jsme museli tvrdě pracovat dozadu. Na jeho polovině jsme nedokázali nic vymyslet. Kór doma a před těmi skvělými lidmi musíme hrát jinak. Ne takhle odevzdaně.“

Takže jste do toho v poločase říznul.

„Něco jsme si v kabině řekli, aby to padlo na úrodnou půdu. Ani jsem nekřičel. Reagovali jsme střídáním Vency Jurečky, což bylo pro vývoj klíčové. Stejně jako pokutový kop. Penalta nám pomohla i psychicky. Druhý poločas byl velmi dobrý. Už to bylo Slovácko, jaké chci vidět a které se v sezoně zasloužilo o to, že jsme uhráli čtvrté místo. Byli jsme agresivní, nebezpeční dopředu, chodilo hodně centrů. Vytvořili jsme si další tři čtyři šance, které jsme neproměnili. Je super, že mužstvo přesně reagovalo na to, co jsme si řekli. Ale mělo to dělat už v prvním poločase.“

Přežili jste ve zdraví před velkým finále se Spartou?

„Daníček střídal, protože ho bolela hlava. Vynucené bylo i střídání Kalabišky. Doufám, že se dáme do středy všichni do kupy. Takové zápasy můžou být na Slovácku pro některé jednou za život. Je potřeba si ho užít pozitivně se vším všudy.“

Pochválíte tentokrát Václava Jurečku, který po střídání nasázel hattrick?

„Venca byl klíč k otočení zápasu. Reagoval na kritiku po Plzni, kde byl jeho výkon takový komplikovaný. Měl navíc trošku virové problémy, které si nechal pro sebe. V týdnu jsme si k jeho výkonům něco řekli. Když se útočníkovi nedaří, musí hru zjednodušit a soustředit se na detaily, aby pomohl mužstvu. On není typ, který by obcházel tři hráče. Je tahový. Viděli jste ten druhý gól. Dobrý první dotek a jde sám na bránu. Tohle jsou jeho situace, které musí využívat. Stejně jako při třetí brance, kdy je tam, kde má být a dorazí to do prázdné brány.“

Jak se vám líbila mladičká záloha Baníku?

„Musím říct, že nám dělali mladí větší problémy, než když potom nastoupili matadoři. Ti kluci jsou šikovní, běhaví. Roste jim tam velmi šikovná generace. Ale Baník hraje teď bez tlaku. Otázka je, jak by uspěli, kdyby byl větší.“

Slovácko - Baník: Gól a polibek! Jurečka překonal Laštůvku a otočil skóre, 2:1 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55. Jurečka, 69. Jurečka, 90+5. Jurečka Hosté: 6. Ji. Klíma Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk, Kadlec (C), Hofmann, Kalabiška (78. Tomič) – Daníček (66. Ljovin), Havlík – Kohút (46. Jurečka), Sadílek (90+2. Vecheta), Holzer (78. Šimko) – Cicilia. Hosté: Laštůvka (C) – Ndefe, Takács (86. Pokorný), Lischka, Fleišman – Buchta (58. Almási), Kaloč (86. Budínský), Boula (71. Tetour), Jaroň – Smékal, Ji. Klíma (71. Kuzmanović). Náhradníci Domácí: Vecheta, Ljovin, Petržela, Jurečka, Tomič, Šimko, Borek Hosté: Kuzmanović, Chlumecký, Tetour, Pokorný, Budínský, Budinský, Almási Karty Domácí: Sadílek Hosté: Lischka, Ndefe, Ji. Klíma Rozhodčí M. Radina – J. Pečenka, M. Vyhnanovský | VAR: M. Zelinka | AVAR: A. Horák Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 4727 diváků