Bláznivý závěr šlágru. Válka mezi lavičkami, sudí vysvětlil verdikty

Plzeň dorazila do Edenu výborně připravená, žádné bezduché bránění, i Západočeši měli své šance. „Přijeli jsme s tím, že budeme hrát výbornou defenzivu. To, co jsme chtěli, hráči splnili, a měli jsme situace, které zaváněly gólem,“ vysvětloval po utkání do kamer O2 TV Sport plzeňský kouč Michal Bílek.

Jenže s blížícím se koncem zápasu sešívaný tlak sílil. Gólman Viktorie Jindřich Staněk si mohl chvíli před vypršením 90 minut oddechnout, protože ho hned dvakrát zachránili jeho spoluhráči, ale pak…

Do akce šel zase VAR, protože Jean-David Beauguel při tom samém závaru zasáhl protihráče do horní části těla. Možná do ramene, možná do hlavy. Ať tak, nebo tak, po dlouhé konzultaci polského sudího Bartosze Frankowského s videem byl výsledek jasný – penalta.

Slavia - Plzeň: Beauguel vysokou nohou zasáhl Juráska do hlavy, penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Neobvyklá situace, protože se odehrála po odehrání balonu. Zmeškal jsem kopnutí Beauguela do hráče Slavie. To musela být penalta,“ vysvětlil po utkání v televizním přenosu sudí, proč se vyrazil podívat na záznam k monitoru u hřiště.

Pokutový kop s přehledem proměnil Ondřej Kúdela, který mohl zažívat jedny z nesladších chvil, byť po velké strkanici záhy skončil ne zemi.

Emoce jiskřily, ale narvaný Eden si byl jistý, že byl svědkem situace, které převrátí pořadí na prvních místech ligy a rozhodne o titulu, jenže se pletl.

Michal Bílek vyslal na hřiště slovenského mladíka Mateje Trusu, tomu při prvním kontaktu pomohl ve vápně na zem Oscar a desítka se pískala i na druhé straně.

Podle rozhodčího Oscar Trusu fauloval, když proti němu nechal vytrčenou nohu beze snahy hrát míč. Zase dlouhé diskuse a emoce, ale Beauguel ji proměnil v klidu, byť Aleš Mandous vystihl směr.

Slavia - Plzeň: Trusa vletěl do vápna a došel si pro penaltu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Obě penalty vypadaly hraničně, polský sudí je mohl přejít. Viktoriáni byli nadšení, jejich šéf Adolf Šádek odpovídal Edenu vztyčeným prostředníkem. Reagoval tak na předchozí divoké chování domácí lavičky, z něhož rezultovala i červená karta pro asistenta trenéra Trpišovského Jaroslava Köstla. Fanoušci na hostující hráče metali kelímky s pivem i bez něj, ti jim je vraceli zpět. Zkrátka divočina a pokračující válka mezi elitními českými kluby.

„Každá strana na to bude mít jiný názor. Já se přikláním k tomu, že penalta pro Slavii byla posouzena správně. Jasná vysoká noha, zřejmě do krku Davida Juráska. Pokutový kop podle mého ano. Ale přiznám se, že bych nechtěl být v kůži rozhodčího. Pravidla nerozlišují, jestli se přestupek stal v první nebo poslední minutě, ale v praxi to pak samozřejmě je trochu jiné,“ hodnotil situaci ve studiu iSport.cz Vlastimil Palička.

I po dvou kolech nadstavby je rozdíl mezi oběma týmy dvoubodový. Vedoucí Viktorii čekají zápasy proti Spartě, na půdě Hradce a doma proti Baníku. Sešívaní mají na programu Slovácko, výjezd na Baník a závěrečné derby pražských S v Edenu.