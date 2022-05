Spokojený kapitán Plzně Hejda: Teď už se k titulu asi přihlásit musíme

Konečný výsledek kvitujete, že?

„Samozřejmě, s bodem jsme spokojeni. Nechci říct, že jsme si sem pro něj jeli, ale poctivě jsme bránili, od toho se všechno odvíjelo. Dvě penalty v závěru byly, od toho je tu VAR, aby to rozsoudil. Jsme rádi a jedeme spokojení domů.“

Jak jste ten hektický závěr prožíval?

„Ani jeden penaltový zákrok jsem neviděl. Ale je tady VAR, aby dal jasné stanovisko a rozhodčí usoudil, že obě byly, takže to musíme respektovat. Výsledek 1:1 bereme.“

Udrželi jste se díky němu na čele. Chutná tato remíza jako výhra?

„To asi ne, výhra chutná jinak, s ní bychom se trošku jinak odtrhli. Ale máme to ve svých rukou, musíme třikrát vyhrát.“

Už v prvním poločase proti vám byla nařízena penalta, kterou pak rozhodčí odvolal. To jste viděl jak?

„Měl jsem jasno, že penalta určitě nebude. Viděl jsem, jak Jindra Staněk trefil první balon a vyrazil jej, pak přes něj Standa (Tecl) spadl.“

Jaké byly souboje s bývalým spoluhráčem Stanislavem Teclem, a byl jste překvapen, že dostal přednost před konkurenty?

„Ne, čekal jsem, že bude hrát buď Standa nebo Fila, protože když Sor nastoupil u nás, moc prostoru neměl. Moc jim to s ním nevyšlo. Standa balony líp udrží, je taky rychlý, což předvedl, když nám utekl. Je to nepříjemný hráč, je těžké ho zachytávat, je i docela silný.“

Lišily se nějak taktické pokyny od předešlých zápasů v Edenu, které vám nevyšly?

„Spoléhali jsme na dobrou organizaci, na defenzivu, ale chtěli jsme i předvést něco víc dopředu. Ale musíme brát v potaz, že Slavia je top mužstvo, prostě nás k tomu nepustila. Nějaké šance tam byly, ale brejky jsme nedotáhli.“

Jak moc jste se tímhle výsledkem přiblížili k titulu?

„O jeden krok, ještě tři zbývají. Musíme všechno vyhrát a pak můžeme zvednout pohár nad hlavu.“

V Plzni se o titulu dlouho nemluvilo. Teď už tedy přijímáte, že jste favorit?

„Teď už se k tomu asi přihlásit musíme. Vedeme ligu, máme to ve svých rukou a uděláme pro to maximum. Musíme hrabat a jít do toho naplno.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Kúdela Hosté: 90+5. Beauguel Sestavy Domácí: Mandous – Bah, Kúdela, Hovorka, Oscar – Hromada (83. Jurásek), Holeš (83. Talovierov) – Lingr (79. Schranz), Traoré (63. Provod), Olayinka – Tecl (C) (63. Sor). Hosté: Staněk – Havel, Pernica, Hejda (C), Santos – Kalvach, Bucha (90+2. Čermák) – Kopic (90+2. Trusa), Sýkora (65. Chorý), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Jurásek, Sor, Talovierov, Kovář, Ousou, Provod, Schranz Hosté: Hruška, Chorý, Čermák, Holík, Řezník, Trusa, Šulc Karty Domácí: Provod, Hovorka, Jaroslav Köstl (č) Hosté: Havel, Kopic, Staněk, Hejda Rozhodčí Frankowski – Boniek, Winkler (Radina) (všichni POL) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 732 diváků

