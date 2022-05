Rozhodčí měl píšťalku v puse, věděl, co udělá. Penalta to nebyla, řekl Kúdela

Jestli pokutový kop proti Plzni v „titulovém“ zápase na Slavii (1:1) vybudil emoce všech aktérů, co teprve ten, který polský rozhodčí Bartosz Frankowski za chvíli nařídil v nastavení na druhé straně kvůli střetu Oscara Dorleyho a střídajícího Mateje Trusy. Byla penalta? Nebyla? A proč se jindy šel Frankowski podívat na monitor, aby zhlédl záběry od VARu, a teď nepochyboval? Slávistický stoper Ondřej Kúdela měl stejně jako on také okamžitě jasno – ale přesně naopak. „Bude to vypadat, že jsem negativní, ale rozhodčí už měl píšťalku v puse. Věděl, o co jde, jak to asi chce udělat,“ tvrdil po utkání. „Do hlavy mu nevidím. Já si myslím, že druhý penaltový moment nebyl."

Byl samý úsměv, dobrá nálada, rozdával povedené metafory. Když Kúdela přišel mezi novináře po nedávné výhře se Zlínem, lebedil si, jak se mu daří návrat na hřiště. Střih, neděle večer. „Dneska nebudu jako minule,“ předeslal. Jak by ne, remíza 1:1, a tedy i nadále dvoubodové manko na vedoucí Viktorii znamená těžké trable v boji o titul. „Plzeň přijela pro bod, pro to, co potřebovala.

Snažili jsme se do nich dostat za každou cenu,“ líčil průběh utkání. „Bohužel zápas jsme nezvládli vítězně, jak jsme si představovali.“

Klíčové byly právě penaltové situace. První pokutový kop po střetu brankáře Jindřicha Staňka a útočníka Stanislava Tecla byl odvolán. „Byla to penalta nepenalta,“ pokrčil rameny Kúdela. Při tom právě on se na „desítku“ chystal. „Máme určených několik hráčů, já jsem mezi nimi. Věřil jsem si, byl jsem pak překvapený, že se nekopala, ale člověk to musí hodit za hlavu a koncentrovat se dál,“ povídal. Vyplatilo se to, protože ho čekala druhá šance. Aniž by někdo nejprve tušil, co se na hřišti odehrálo. Až při zkoumání záběrů vyplula situace, kdy Jean-David Beauguel trefil nohou Davida Juráska. „Noha byla příliš vysoko, zasáhl jí hráče mezi ramenem a hlavou,“ objasňoval verdikt po dlouhých konzultacích Frankowski.

„Upřímně řečeno nevím, co tam rozhodčí hledali, strašně dlouho to trvalo. Pak něco našli, měl jsem možnost to zhlédnout, za mě penalta,“ řekl Kúdela. „David tam šel přímo hlavou, kdyby neuhnul, Beauguel by ho kopl do hlavy,“ popisoval, jak střet viděl. I tentokrát si šel pro míč on, byť už byl na hřišti také záložník Lukáš Provod, další muž určený na pokutové kopy. „Bavili jsme se o tom, jsem nejzkušenější. Řekl jsem, že to vezmu na sebe,“ ohlížel se Kúdela. „Není to jednoduchá situace, ale nejde o život...“ dodal. Jakmile v první minutě pětiminutového nastavení suverénně proměnil, slavil spolu se spoluhráči a skončil na zemi. Jenže... „Stejně to byla remíza.“

Slavia - Plzeň: Trusa vletěl do vápna a došel si pro penaltu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Takřka vzápětí totiž došlo k dalšímu karambolu pod Tribunou Sever. Slávisté nebyli dostatečně soustředění, jakkoli přišel defenzivě vypomoci Maksym Talovierov. Právě po jeho příchodu putoval od trenéra Jindřicha Trpišovského ke Kúdelovi papírek s novými instrukcemi. „Dostali jsme pokyny, jak změníme rozestavení, to bylo celé,“ komentoval to slávistický stoper, jenž opět nastoupil po boku Davida Hovorky. Byla to reakce na to, že Plzeň nasadila druhého čahouna Tomáše Chorého.

„Plzeň měla nahoře Beauguela a Chorého, posouvali jsme Makse na třetího stopera a potřebovali vyřešit střed hřiště,“ byl otevřenější Trpišovský. „Chtěli jsme být víc zajištěni na dlouhé míče a souboje před vápnem. Což se nepovedlo. Paradoxně to za stopery zajišťoval levý obránce Oscar,“ popsal nedostatky svého týmu Trpišovský.

V páté minutě nastavení si Oscar vedl hodně nešikovně, ale na penaltový zákrok to na první pohled nevypadalo. Spíš na pověstnou kompenzaci. Navzdory tomu Frankowski neváhal. Penalta! „Obránce se snažil hrát nataženou nohou, ale míč nezasáhl a bokem vychýlil soupeře z rovnováhy,“ odůvodnil svůj verdikt Frankowski. „Věděl, co chce udělat. Cítíte se poškozený, ale když to takhle řeknu, budete to brát tak, že brečíme,“ vykládal ovšem Kúdela. „Před zápasem něco řekl v kabině, že se bude snažit pískat normálně. Celkově ale byl nervózní, zbytečně vstupoval do hry,“ zhodnotil výkon polského arbitra.

„Ale to nás neomlouvá....“