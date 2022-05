Polská pomoc III. Nejslabší díl. Komise: Penalty nezapadaly do kontextu

Polská výpomoc, díl třetí. A jak to tak bývá, i nejslabší. Šestatřicetiletý Bartosz Frankowski dopustil, aby se české kluby napříště zamyslely, zda chtějí opakovat zahraniční záskok.

Ano, je to skutečně na klubech. Impuls k tomu, aby vypjatá utkání české nejvyšší soutěže pískali sudí z ciziny, vychází právě od nich. Platilo to i v obou předchozích případech.

Nejprve o takové řešení požádaly Slavia a Sparta (2:0, Szymon Marciniak), pak Plzeň a Slavia (1:1, Pawel Raczkowski), nyní v neděli znovu tito soupeři. Komise rozhodčích na jejich žádost kývla s tím, že kluby uhradí vícenáklady.

Na rozdíl od prvních dvou případů sudí duel nezvládl. Komise to zabalila do následujících vět. „Na písemnou žádost obou klubů byl na utkání pozván zahraniční rozhodčí. Mezinárodní rozhodčí Bartosz Frankowski se zkušenostmi z Ligy mistrů a Evropské ligy spolu se svými kolegy odřídil utkání plné osobních soubojů. Dle názoru KR FAČR ani jeden pokutový kop, který nařídil, nezapadl do kontextu celého utkání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zahraničního rozhodčího FIFA, nebudeme jednotlivé situace detailněji veřejně analyzovat.“

Tolik Radek Příhoda a jeho komise.

Samotný sudí byl po zápase sdílnější a tři penaltové momenty svýma očima popsal:

Ke střetu Stanislava Tecla a Jindřicha Staňka. „Byl to rychlý protiútok. Snažil jsem se být co nejrychlejší, ale rozhodčí není nikdy rychlejší než míč. Z mé pozice to vypadalo, že brankář nezahrál míč a podrazil útočníka. Po diskuzi s videorozhodčím mi odeslali záběr, na kterém bylo vidět, že brankář hrál rukou míč. Proto jsem zrušil penaltu i kartu.“

Názor Sportu: Správně. Gólman hrál balon, následný střet byl vzájemný. Tato první Frankowského chyba, napravená videem, však mohla následně způsobit jeho nejistotu.

K zákroku Jeana-Davida Beuaguela na Davida Juráska, po němž přišla první zahrávaná penalta:

„Byla to docela neobvyklá situace, protože se odehrála poté, co byl už balon v jiném prostoru. Musel jsem sledovat balon, protože okamžitě poté tam byly dvě zblokované střely, u kterých mohla být ruka. Nevšiml jsem si, že Beauguel kopnul hráče Slavie do oblasti mezi ramenem a hlavou. Musela to být penalta.“

Názor Sportu: Penalta by nebyla, kdyby k ní neponoukl VAR. Ten měl však mlčet. Nešlo o zásadní až skandální pochybení, které by vyvolalo zvýšené emoce. Nic, co by ovlivnilo akci. Ovšem když už hlavní viděl zákrok na monitoru, neměl kam uhnout. Téměř musel ukázat na penaltový puntík.

K zákroku Oscara Dorleyho na Matěje Trusu:

„Hráč Slavie se snažil odehrát míč nohou. Při prodloužení nohy ale balon nezasáhl. Prvním úkolem bránícího hráče v pokutovém území je hrát míč, což se mu nepovedlo. A pak podrazil protihráče tělem. Útočník nemohl pokračovat v útočném pohybu, míč měl pod kontrolou. Myslím, že jeho pravá noha byla podražena a upadl. Proto bylo potřeba nařídit penaltu.“

Názor Sportu: Dorley se asi i dotkl Trusovy nohy tělem, ale na penaltu je to hodně málo. Je však možné, že sudí na podobnou příležitost vzhledem k předchozí VARové penaltě pro Slavii čekal, aby vyrovnal škody. Což je samo sebou špatně, ovšem viděno z nadhledu snad i dobře – jinak by třeba ligu rozhodla „slabá penalta“ Ondřeje Kúdely.

Frankowski navíc téměř celý zápas pískal úzkostlivě a přiblížil se tomu, co alibisticky dělají čeští sudí – až příliš kouskoval hru. Na jeho obhajobu, v mnoha případech mu hráči svým pojetím utkání jinou možnost nedali. Navzdory jeho chybám je docela možné, že nezkušenému českému sudímu – a jiné Radek Příhoda v podstatě na výběr nemá – by se duel rozpadl úplně.

Proto nepřekvapí, pokud ještě v rámci této nadstavby znovu dorazí polský hasič českých emocí. Nejvíce se to nabízí v jejím posledním kole na derby „S“, jestliže utkání může spolurozhodovat o zisku titulu.

Čistě teoreticky by Radek Příhoda mohl žádost klubů odmítnout s tím, že věří někomu ze své české party. V praxi si to lze jenom velmi těžko představit. Šílenství, které by se strhlo po – případně – zpackaném výkonu českého arbitra, by mělo galaktickou sílu. A fotbalová asociace, pod níž komise spadá, do takového rizika nepůjde.

Je tu ovšem i jiná otázka. A sice ta, zda konkrétně polští rozhodčí vůbec budou chtít do Česka dorazit. Co se tak v zákulisí vypráví, tak ti poslední byli mimořádně zaskočeni chováním obou stran, a to plošně – hráči, lavičkami, diváky. A v Polsku si to nenechají pro sebe.

Tady se balon kutálí na hřiště Ligové fotbalové asociace. Musí být primárně jejím zájmem, aby se zdejší fotbalová kultura zásadně proměnila. Pomůže to i rozhodčím.

