Datová analýza šlágru: Slavia soupeře mačkala, ale Plzeň mohla kousnout

Ačkoli v poli byla jasně aktivnější Slavia, ze své převahy vytěžila žalostně málo. Vyrovnaná metrika očekávaných gólů (xG) ukazuje, že oba týmy byly fakticky nebezpečné úplně stejně. Ve vzájemném zápase se tak potvrdil trend, který se line celou sezonou. Zatímco obhájce titulu má problémy s produktivitou, Plzeň dokáže z minima vytěžit maximum.

Pokud jde o zkompletované přihrávky, byl rozdíl mezi oběma týmy přímo drtivý. Ještě víc to vynikne v jednotlivých kategoriích přihrávek, zejména tedy bočních (128:13), do finální třetiny hřiště (33:13) a do pokutového území soupeře (14:2).

Podle metriky PPDA Slavia měla také mnohem účinnější presink, soupeři dovolila v průměru tři souvislé přihrávky, kdežto Plzeň domácím skoro sedm.

Pomineme-li obě penalty, které mají automaticky hodnotu xG 0,76, měli podle této metriky dvě největší příležitosti zápasu hosté. Hlavičku Jeana-Davida Beauguela i střelu Milana Havla slabší levačkou přitom gólman Aleš Mandous v pohodě zneškodnil. Slávisté byli nejblíže gólu po hlavičkách Petera Olayinky a Stanislava Tecla , ze slušné pozice pálil také Ondřej Lingr.