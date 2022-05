Kanonýra Douděru zastoupil Pech, zaujal i skauta Alkmaaru

Šéf skautského oddělení AZ Alkmaar, který dorazil do Olomouce sledovat mladoboleslavského Davida Douděru, si do notýsku možná poznamenal jiné jméno. Produktivní jarní kometu zastoupil David Pech, dvacetiletý univerzál si připsal premiérový ligový gól.

„Hlavně že pomohl k vítězství,“ cenil si Pech výsledku 2:1. „Bylo štěstí, že se míč od olomouckého hráče odrazil přímo ke mně. Pak už to bylo jen o tom, jestli to trefím.“

Povedlo se – a jak! Na hranici šestnáctky se opřel do balonu a bombou z první, která z čistého nártu lehce sjela přes šajtli, nedal Janu Stejskalovi šanci. Pechovi pomohlo, že si Sigma bez ošetřovaného Romana Hubníka v deseti lidec špatně rozebrala protihráče. Vyplaval v nebezpečném prostoru sám.

„Pechíno to trefil krásně, jsem za něj rád,“ řekl trenér Pavel Hoftych. „Měl to těžké, protože Zmrzlý hraje ve skvělé formě. Byla to pro něj škola, kterou zvládl. Je dobře vybavený rychlostně i silově, na beku se teprve učí, ale časem ho asi posuneme výš,“ přiznal plány.

Produktivnímu Douděrovi to na Hané příliš nelepilo, od dvanácté minuty hrál po ostrém zákroku na Ondřeje Zmrzlého a do tempa se tentokrát pořádně nedostal. I díky výbornému výkonu levého obránce domácích.

„Neprožívá jednoduché období, moc o něm píšete,“ připomněl Hoftych s úsměvem v týdnu zveřejněnou informaci deníku Sport, že o brzy čtyřiadvacetiletého křídelníka má zájem Slavia.

Kouč ho však nezkritizoval. „Nebyla tam lehkost, soupeři už si na něj dávají pozor, ale odvedl poctivý výkon. Gól nedal, takže statisticky vychází, že příště dá doma dva.“

Odveta v Lokotrans Areně může být pro Douděru derniérou v mladoboleslavském dresu. I proto Středočeši usilují o olomouckého Radka Látala, jenž momentálně hostuje v Karviné.

„Znám ho dlouho, bavíme se o něm, protože je to hráč, který by k nám typologicky svou rychlostí, fyzickou zdatností a jednoduchostí mohl dobře zapadnout,“ odpověděl upřímně Hoftych.