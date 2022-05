SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:1. Budíček, znělo stadionem. Skláři se topí

Pokud Jablonec v úterý v dalším kole bojů ve skupině o záchranu udolá Bohemians, udrží se v elitní lize. A to i bez baráže. K ní se naopak stále více blíží Teplice, dvě kola před koncem ztrácí na místa klidu čtyři body. „Budíček,“ křičeli domácí fanoušci na hráče ve žlutém. „Jsem z toho strašně zklamaný. Měl jsem cíl vyhrát skupinu o záchranu a teď už to nemáme ve svých rukách,“ bědoval útočník Václav Sejk.

Naopak jablonecký (až nečekaně početný) kotel si lebedil. „Udělali jsme další krok. Dali jsme individuální cíle stranou a řekli jsme si, že z toho chceme co nejrychleji vyskočit. To nám pomáhá. Pořád se ale ještě nekončí,“ odmítl euforii po výhře v Teplicích 1:0 jablonecký kouč Jiří Vágner. „Chceme rozhodnout co nejrychleji, ale poslední krok bývá nejtěžší,“ připomněl staré klišé.

Jeho tým je však na vlně. Pod dvojicí Vágner - Tomáš Čížek, která na začátku minulého týdne vystřídala Petra Radu, vyhrál obě utkání. Přitom předtím jedenáctkrát v řadě neslavil vítězství. Pomohl tomu i nečekaný tah. Už minule nasadili trenéři Jablonce Vojtěcha Kubistu do středu zálohy, navíc mu nadělili útočnou roli.

Postavou ragbista, profesí spíše střední obránce či defenzivní středopolař, zvládl roli proti Karviné a také v Teplicích byl sakra vidět. Deník Sport ho zvolil mužem zápasu. Vyhrával souboje, byl aktivní - za což byl odměněn. Po necelé půlhodině hry se k němu odrazil míč po hlavičkovém souboji, Kubista pálil z levé strany a balon tečoval ve skluzu jedou bek Jan Shejbal. Tomáš Grigar ani nestihl zvednout ruce. Hosté vedli. „My teď možná potřebujeme míň fotbalistů a víc bojovníků. Potřebujeme to uválčit,“ chválil Kubistu Vágner.

Naproti tomu Teplice tropily mnohé chyby. A to na obou stranách hřiště. Vzadu často otáleli s rozehrávkou. Ne, nikdo po nich nechtěl nakopávání pasů vpřed, nýbrž rychlejší práci s míčem, preciznější kombinaci. Dvakrát však zaváhal Daniel Trubač, o míč se nechal lehce obrat také Jan Shejbal. Hosté těchto minel nevyužili, ale pro domácí znamenaly velké varování.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 28. Kubista Sestavy Domácí: Grigar (C) – Vondrášek (46. Chaloupek), Tijani, Shejbal – Hyčka, Nsunzu (84. Boljevič), Trubač, Fortelný (65. Žitný), Kodad – Ledecký (59. Žák), Sejk. Hosté: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn – Hübschman (C) – Černák (70. Pilař), Kratochvíl (89. Pleštil), Kubista, Malínský (70. Houska) – Silný (59. Ikaunieks). Náhradníci Domácí: Mucha, Chaloupek, Boljevič, Vobecký, Žitný, Vachoušek, Žák Hosté: Vajner, Považanec, Houska, Ikaunieks, Pilař, Smejkal, Pleštil Karty Domácí: Nsunzu, Hyčka Hosté: Pilař Rozhodčí Marek Radina – Kamil Hájek, Dan Vodrážka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3 021 diváků

Podobné to bylo také vepředu. Domácí měli dostatek možností pohnout se skóre. Ať už za rovnovážného bezbrankového stavu nebo při vedení protivníka. Paličem se však stal především mladý buldok Václav Sejk. Dvakrát byl před Janem Hanušem úplně sám, brankář však oba souboje vyhrál. Podobně si poradil také v případě úniku dalšího hosta ze Sparty Jana Fotrelného, tahouna domácí ofenzivy.

„Když nedáte gól, tak je to těžké,“ utrousil domácí trenér Jiří Jarošík. „Jde to za námi vepředu. My jsme měli dát tři čtyři góly a bylo by to o něčem jiném,“ doplnil Sejk.

Se změnou stran zůstala (prakticky) jen jedna domácí jistota. Šlo o nedorazy v obranné hře. Jablonec jich zhusta využíval k ostrým atakům, jenže stejně jako v celé sezoně byl až trapně neproduktivní. Michal Černák trefil břevno, poté jeho střelu vykopl obránce Shejbal z brány. Střídající Dávis Ikaunieks nepropálil zblízka Grigara, Tomáš Malínský zase selhal při pokusu gólmana přehodit. Podobně dopadl také Jan Silný. Není divu, že Jablonečtí nastřádali v třiatřiceti duelech jen pětadvacet branek.

„Hráli jsme vabank, proto to takhle vypadalo,“ vysvětloval Jarošík. „Mohli jsme dát druhý, třetí, čtvrtý, pátý gól… Mohlo nás to vytrestat. Nakonec jsme to dohráli s nervama i zkušeně,“ oddych si Vágner.

Těžkosti mu přinesla chvíle, kdy šel domácí Filip Žák sám na bránu. Netrefil však. Domácím nepomohlo ani posunutí obra Tijaniho na hrot. „Nesmíme propadat tomu, že je to špatné, že jdeme do baráže,“ nakázal Sejk.

Klíčové momenty utkání:

Teplice - Jablonec: Žák v obrovské tutovce těsně minul pravou tyč Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Jablonec: Obrana Sklářů v chaosu, Ikaunieks sám před Grigarem selhal Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Jablonec: Kratochvíl zblízka a z úhlu vyzkoušel Grigara Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Malínský vyplaval sám ve vápně a trestuhodně nedal Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Shejbal vykopával míč z brankové čáry Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Jablonec: Ránu Kratochvíla zablokoval Tijani Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Černák razantní bombou nastřelil břevno Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Hanuš neskutečně vychytal Sejka zblízka Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Kratochvíl protáhl Grigara a po rohu ještě ošemetně hlavičkoval Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Sejk hlavičkoval po slibném Hyčkově centru Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Kubista po Shejbalově teči přehodil Grigara, 0:1 Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Fortelný zblízka neprostřelil Hanuše, neuspěl ani Ledecký Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Jablonec: Grigar zneškodnil obrovskou tutovku Silnému Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Černákova utažená střela jen těsně minula cíl Video se připravuje ...

Teplice - Jablonec: Trubač vypálil nebezpečně z dálky Video se připravuje ...