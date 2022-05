Baník poprvé porazil Hradec. Galásek chválil Almásiho a kritizoval Lischku

Třikrát zkušený kouč Miroslav Koubek takticky vycvičil mladého kolegu Ondřeje Smetanu, až napočtvrté Hradec Králové v duelu proti Baníku nebral body. Ve Vítkovicích sice vůbec nepředvedl špatný výkon, ale Adam Vlkanova, Filip Kubala či Erik Prekop ztroskotali na Janu Laštůvkovi.

„Měl vynikající zákroky,“ uznal Koubek. „Byl to kvalitní zápas nahoru-dolů, bohužel jsme hodně finálních situací nevyřešili. Chyběla kvalita, důraz, razance, přesnost,“ dodal.

Těmihle atributy naopak disponoval Ladislav Almási. Slovenský reprezentant nepředvedl, co se týče herní kvality, kdovíjaký výkon. Ale dvakrát byl ve správném čase na správném místě. Jednou využil kiksu Štěpána Harazima a podruhé zužitkoval přesný centr Davida Buchty. Skvělé zakončení.

„Jsme za něj rád, pomůže to jeho sebevědomí,“ liboval si trenér Ostravy Tomáš Galásek. „Do dalších zápasů se Slavií a v Plzni nemusím kluky ani motivovat,“ usmál se.

Všechno růžové však na straně FCB nebylo. Galásek v poločase stáhl stopera Davida Lischku, kterého pak upřímně zkritizoval.

„Analyzujeme také chyby z minulých zápasů. Bavíme se o tom a vidíme, že při prvním gólu neměl úplně dobré postavení. Musí taky vidět, že si šanci zaslouží ostatní. A Chlumecký ji využil,“ řekl.

Votroky zase štval Almásiho gól na 2:1 v 67. minutě. Gigli Ndefe dotíral na Harazima, který poslal míč před vlastní malé vápno. Hosté reklamovali nedovolený zákrok nizozemského beka.

„Jednoznačný faul Ndefeho. Možná to nebylo na první pohled vidět, ale brnknul Harymu do nohy, proto dal centr před mou bránu. To by přece obránce nikdy neudělal, bohužel to video asi neodhalilo,“ komentoval gólman Patrik Vízek.