Čvančara po Plzni: Tragédie, hráli jsme špatně. Žádné vysvětlení nemám

Ve druhém poločase se dostal do dobré šance. Útočníka Tomáše Čvančaru ovšem skvělým zákrokem odmítl plzeňský gólman Jindřich Staněk. Po hříchu to byla jediná šance (a taky střela na branku), kterou Letenští odpoledne ve Štruncových sadech vyprodukovali. V konfrontaci s Viktorií totiž podali mimořádně slabý výkon. „Chtěli jsme to urvat i bojovností. Ani to se ale nepovedlo,“ hlesl mladý útočník.

Máte nějaké vysvětlení pro tak ostudný výkon a s ním související vysokou porážku?

„Nevím, čím si to vysvětlit. Už se to opakuje, což je samozřejmě špatně. Nevím, co k tomu říct…“

Ukázalo se, že vám plzeňské prostředí dlouhodobě nevoní?

„Spíš jsme ukázali, že jsme hráli špatně.“

S čím jste do utkání šli?

„Určitě jsme chtěli bodovat. A ideálně tak odčinit to, co jsme předvedli v předchozím utkání proti Hradci. Věděli jsme, že se nám herně úplně nedaří. Chtěli jsme to urvat i bojovností. Ani to se ale nepovedlo.“

Mohlo to být dané i stylem Plzně, která hraje maximálně důrazně a agresivně?

„Nemyslím, že to bylo úplně tím. My jsme zkrátka hráli špatně. Jestli se někomu výkon Plzně líbil, tak dobře… Dali dva góly ze standardek, to jim hodně pomohlo.“

Věřil jste, že se po vyloučení Pavla Buchy můžete do utkání vrátit?

„Věřil. Pak jsme ale za pár minut dostali třetí gól. To je tragédie, nemůže se to stávat. Potom to dopadá takhle.“

Jak se ze současného marasmu dostat? Už za deset dní vás čeká finále MOL Cupu proti Slovácku.

„Už se nám v sezoně nepovedlo víc zápasů a vždycky jsme se z toho nějak dostali. Musíme to urvat bojovností. Doufám, že se na to nějakým způsobem připravíme a zvedneme se.“