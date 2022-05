Baník: Hapal, nebo Vrba? Roli může hrát i 500 tisíc měsíčně v luftu

Rozhodni se a nelituj – takovým krédem se v byznysu i ve fotbale řídí majitel Baníku Václav Brabec, před časem to uvedl v rozhovoru pro deník Sport. Má-li to platit i nyní, povede do příští sezony ostravský tým trenérské duo Pavel Hapal, Radoslav Kováč. Jednání se v minulém týdnu dostala do pokročilého stádia. Jenže kartami zamíchala Sparta, a sice odvoláním Pavla Vrby. Brabcův vysněný kouč je volný a fanoušci mají jasno: Teď, nebo nikdy!